Sơn La chi sai 1,7 tỷ đồng so với Nghị định 178, mới thu hồi được hơn 400 triệu đồng

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Tú - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Nhai - cho biết trên địa bàn 2 xã Mường Chiên và Mường Sại, thuộc huyện Quỳnh Nhai (cũ) hiện có 3 trường hợp được xác định chi sai theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP.

Theo ông Tú, xã Quỳnh Nhai không phải địa phương trực tiếp quản lý các trường hợp này. Trước đó, UBND tỉnh giao xã Quỳnh Nhai thực hiện việc chi trả chế độ, chính sách cho các đối tượng theo danh sách được UBND tỉnh phê duyệt.

Qua rà soát, UBND tỉnh xác định có 3 trường hợp chi sai hơn 1,7 tỷ đồng. UBND tỉnh sau đó đã ban hành quyết định điều chỉnh, đưa 2 trường hợp không đúng đối tượng ra khỏi danh sách hưởng chế độ theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP, điều chỉnh một trường hợp hưởng chế độ theo Nghị quyết 07/2025/NQ-CP.

Trên cơ sở quyết định điều chỉnh của UBND tỉnh, xã Quỳnh Nhai được giao làm đầu mối chủ trì, phối hợp, đôn đốc các địa phương liên quan thu hồi số tiền đã chi sai, tiếp nhận khoản tiền thu hồi và nộp ngân sách theo quy định.

Ông Tú nhấn mạnh trách nhiệm trực tiếp thu hồi tiền từ các đối tượng thuộc về các xã nơi những người này đang cư trú. Quỳnh Nhai có trách nhiệm làm đầu mối đôn đốc, phối hợp và tiếp nhận khoản tiền thu hồi để thực hiện nộp ngân sách theo quy định.

Việc thu hồi, theo Chủ tịch UBND xã Quỳnh Nhai đang gặp không ít khó khăn do số tiền đã được chi trả cho người nhận và được họ sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Có trường hợp dùng để trả nợ ngân hàng, mua sắm, sửa chữa nhà cửa... Vì vậy, việc yêu cầu hoàn trả toàn bộ số tiền trong một lần là rất khó.

Hiện nay, các địa phương đã thu hơn 400 triệu đồng của 3 trường hợp.

Về nguyên nhân dẫn đến việc chi sai, ông Tú cho rằng chính sách được triển khai trong thời gian rất gấp, trong khi khối lượng công việc lớn do thực hiện sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp. Bên cạnh đó, hệ thống văn bản hướng dẫn chưa thật sự đầy đủ, kịp thời.

“Các nội dung đều được xét duyệt từ cấp xã, cấp huyện, qua các sở chuyên môn rồi trình UBND tỉnh phê duyệt. Tuy nhiên, thời gian triển khai quá ngắn, hồ sơ rất nhiều nên có thể phát sinh sai sót mà chưa kịp phát hiện”, ông Tú nói.

Ông Tú khẳng định việc chi sai xuất phát từ yếu tố khách quan, không có dấu hiệu thiếu minh bạch trong quá trình xét duyệt. Sau khi rà soát, UBND tỉnh đã phát hiện sai sót và chủ động ban hành quyết định điều chỉnh.

Hiện UBND xã Quỳnh Nhai tiếp tục có văn bản đôn đốc xã Mường Chiên và xã Mường Sại thực hiện thu hồi số tiền chi sai, nộp về ngân sách. Ông Tú cho biết địa phương tiếp tục phối hợp, đôn đốc cho đến khi hoàn tất việc thu hồi theo yêu cầu của UBND tỉnh.