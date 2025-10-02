Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt đối tượng dùng Telegram cho vay lãi nặng 547%

02-10-2025 - 08:07 AM | Tài chính - ngân hàng

Công an Đà Nẵng bắt tạm giam Phan Thị Thu Hà, đối tượng cho vay lãi suất đến 547%/năm, thu lợi hơn 2 tỷ đồng qua giao dịch trên Telegram.

Bắt đối tượng dùng Telegram cho vay lãi nặng 547%- Ảnh 1.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Phan Thị Thu Hà (SN 1976, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 10/2023 đến tháng 12/2023, Hà đã nhiều lần cho một người đàn ông vay vốn để phục vụ hoạt động kinh doanh. Đáng chú ý, đối tượng sử dụng thủ đoạn gian dối, dựng lên nhân vật “bà M” nhằm che giấu thân phận thật sự, nhưng thực tế chính Hà là người trực tiếp cho vay và thu lợi bất chính. 

Với 04 khoản vay, Hà áp đặt mức lãi suất từ 146%/năm đến 547,5%/năm, vượt xa quy định của pháp luật, thu lợi hơn 2 tỷ đồng. Tất cả giao dịch được đối tượng thực hiện qua ứng dụng Telegram, thể hiện sự tinh vi trong thủ đoạn phạm tội.

Hiện vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Đức An

vtv.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thêm một ngân hàng Big4 chuẩn bị trả cổ tức tiền mặt, dự chi hơn 2.400 tỷ đồng thanh toán vào tháng 11

Thêm một ngân hàng Big4 chuẩn bị trả cổ tức tiền mặt, dự chi hơn 2.400 tỷ đồng thanh toán vào tháng 11 Nổi bật

Sáng 1/10, giá vàng nhẫn, vàng miếng vọt tăng, tiếp tục lập đỉnh mới

Sáng 1/10, giá vàng nhẫn, vàng miếng vọt tăng, tiếp tục lập đỉnh mới Nổi bật

iDepo VIB – Giải pháp tích lũy thông minh với lãi suất đến 6,2%/năm

iDepo VIB – Giải pháp tích lũy thông minh với lãi suất đến 6,2%/năm

07:32 , 02/10/2025
Phiên 1/10: Ngân hàng Nhà nước bán thêm ngoại tệ can thiệp, tỷ giá USD vẫn kịch trần

Phiên 1/10: Ngân hàng Nhà nước bán thêm ngoại tệ can thiệp, tỷ giá USD vẫn kịch trần

00:00 , 02/10/2025
Lãi suất gửi tiết kiệm thấp, ngân hàng "quay xe" huy động vốn qua kênh trái phiếu

Lãi suất gửi tiết kiệm thấp, ngân hàng "quay xe" huy động vốn qua kênh trái phiếu

21:34 , 01/10/2025
Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn trơn, vàng thế giới tăng mạnh lên đỉnh mới tối 1/10

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn trơn, vàng thế giới tăng mạnh lên đỉnh mới tối 1/10

20:26 , 01/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên