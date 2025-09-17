Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt đối tượng Nguyễn Thành Luân sinh năm 1990

17-09-2025 - 11:11 AM | Xã hội

Ngày 11/9, Công an phường Đống Đa phát hiện Nguyễn Thành Luân xuất hiện tại phố Yên Lãng và tổ chức bắt giữ thành công.

Công an phường Đống Đa (TP Hà Nội) vừa bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Thành Luân (SN 1990, trú tại tập thể Khương Trung, phường Khương Đình, TP Hà Nội) về tội cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ, ngày 7/2/2025, Luân bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Đống Đa (cũ) khởi tố về tội cố ý gây thương tích. Sau khi bị khởi tố, Luân bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Bắt đối tượng Nguyễn Thành Luân sinh năm 1990- Ảnh 1.

Đối tượng truy nã Nguyễn Thành Luân - Ảnh: CA TP Hà Nội

Ngày 5/6/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng này. Qua công tác nắm tình hình, ngày 11/9/2025, Công an phường Đống Đa phát hiện Luân xuất hiện tại phố Yên Lãng và tổ chức bắt giữ thành công.

Hiện Công an phường Đống Đa đã bàn giao đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) – Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác:

Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp như dùng hung khí nguy hiểm, phạm tội có tổ chức, đối với người đang thi hành công vụ... thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Trường hợp phạm tội có tình tiết tăng nặng, khung hình phạt có thể lên đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo nóng dành cho tất cả phụ huynh và học sinh trên cả nước

Thông báo nóng dành cho tất cả phụ huynh và học sinh trên cả nước Nổi bật

Ông Lê Huy Ngọ - "Bộ trưởng của nông dân" từ trần

Ông Lê Huy Ngọ - "Bộ trưởng của nông dân" từ trần Nổi bật

Nhiều nhà dân tại một khu phố ở TP.HCM bị mất điện, camera an ninh đã hé lộ một phần nguyên nhân gây chú ý

Nhiều nhà dân tại một khu phố ở TP.HCM bị mất điện, camera an ninh đã hé lộ một phần nguyên nhân gây chú ý

10:50 , 17/09/2025
Chùm ảnh: Đồng loạt xét xử 2 vụ án lớn ở TP HCM

Chùm ảnh: Đồng loạt xét xử 2 vụ án lớn ở TP HCM

10:35 , 17/09/2025
Cấm xe khách đi làn 1 cao tốc: Giải pháp cấp thiết, cần sớm áp dụng trên toàn quốc

Cấm xe khách đi làn 1 cao tốc: Giải pháp cấp thiết, cần sớm áp dụng trên toàn quốc

10:10 , 17/09/2025
Đối tượng Ngô Thị Oanh ra đầu thú sau 10 ngày trốn sang Campuchia

Đối tượng Ngô Thị Oanh ra đầu thú sau 10 ngày trốn sang Campuchia

09:36 , 17/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên