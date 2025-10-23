Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt đối tượng Nguyễn Thị Oanh

23-10-2025 - 10:11 AM | Xã hội

Nguyễn Thị Oanh đã có hành vi lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật.

Ngày 21/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Oanh, sinh năm 1961, trú tại Tổ dân phố 5A, phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình do có hành vi lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luât.

Trước đó, từ năm 2014, Nguyễn Thị Oanh cùng một số hộ dân trong khu vực đã đi khiếu kiện các cấp liên quan đến GPMB thực hiện dự án Nút giao giữa đường sắt Bắc Nam với QL.1A. 

Các nội dung đề nghị, khiếu nại, tố cáo đã được các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương xem xét giải quyết, trả lời theo quy định nhưng vẫn không đồng thuận (mặc dù đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ), tiếp tục khiếu kiện chây ỳ tại TP Hà Nội, tố cáo các đồng chí lãnh đạo là những người thực hiện công tác GPMB và giải quyết vụ việc. 

Từ tháng 4/2025, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư và Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình đã thành lập Tổ công tác, tập trung chỉ đạo rà soát vụ việc, tổ chức đối thoại, ban hành văn bản chấm dứt giải quyết vụ việc nhưng Nguyễn Thị Oanh vẫn không đồng thuận, tiếp tục đơn thư, khiếu kiện chây ỳ, phức tạp tại TP Hà Nội (có lôi kéo, kích động một số trường hợp khác tham gia). 

Đáng chú ý, quá trình đi khiếu kiện Nguyễn Thị Oanh đã 4 lần bị xử phạt Vi phạm hành chính về hành vi gây rối ANTT và gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức; đồng thời, ngoài lấy “danh nghĩa” đi đòi quyền lợi cá nhân, tố cáo cán bộ có sai phạm trong GPMB thực hiện dự án, còn có hoạt động tư vấn, hướng dẫn cho những người khác làm đơn tố cáo, khiếu nại không đúng quy định, ảnh hưởng đến ANTT và quyền lợi, uy tín của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Bắt đối tượng Nguyễn Thị Oanh- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thị Oanh


Nhận thấy đây là vụ việc khiếu kiện phức tạp, có dấu hiệu lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo vi phạm pháp luật, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã trực tiếp chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chức năng Công an tỉnh Ninh Bình tập trung đấu tranh, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của Pháp luật. 

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

