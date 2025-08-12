Bắt đối tượng sử dụng 3 tài khoản ngân hàng để giải ngân và nhận tiền lãi hàng ngày

Nguyễn Đại Việt (thứ 4 từ trái qua) bị bắt giữ cùng thời điểm với các đối tượng trong chuyên án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự), Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đang đang điều tra vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” do Nguyễn Đại Việt (SN 1991), trú phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng thực hiện.

Việt là đối tượng điều hành 01 trong 04 đường dây cho vay lãi nặng với tổng số tiền giao dịch lên tới 20 tỷ đồng vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố lập chuyên án và đồng loạt đấu tranh, triệt xóa vào ngày 9/7 vừa qua…

Quá trình điều tra xác định: Từ năm 2023 đến khi bị bắt giữ, Nguyễn Đại Việt cho nhiều người tại địa bàn Đà Nẵng và các địa phương lân cận vay với lãi suất cao, trái quy định của pháp luật. Khi người vay có nhu cầu sẽ liên hệ với Việt thông qua số điện thoại 0905.621.672 và trao đổi thống nhất gói vay, đối tượng sẽ yêu cầu người vay viết một giấy mượn tiền, sau đó đưa các giấy tờ tùy thân như Căn cước công dân, Giấy phép lái xe... để Việt giữ.

Việt cho vay nhiều gói vay khác nhau, trong vòng 25 ngày hoặc 30 ngày, tiền lãi dao động từ 10 – 17%/gói vay và người vay phải đóng tiền hằng ngày cho Việt. Việt sử dụng tài khoản Ngân hàng Vikki (trước đây là Ngân hàng Đông Á) số 0110694077 và tài khoản Ngân hàng Techcombank số 0905621672, số 799191686868 đều mang tên Nguyễn Đại Việt để giải ngân và nhận tiền trả hằng ngày của những người vay tiền.

Sau khi xác định được phương thức, thủ đoạn hoạt động của Nguyễn Đại Việt cùng các đối tượng khác, ngày 9/7/2025, Phòng Cảnh sát hình sự đồng loạt triệt xóa Chuyên án “Cho vay lãi nặng”, bắt giữ 04 đối tượng trong 04 đường dây cho vay khác nhau, trong đó có đường dây do Nguyễn Đại Việt điều hành.

Bước đầu Cơ quan Công an xác định, từ năm 2023 đến nay, 04 đường dây cho vay lãi nặng, trong đó có đường dây do Nguyễn Đại Việt điều hành đã thực hiện hơn 1.000 lượt cho vay với hơn 660 người, tổng số tiền giải ngân hơn 20 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, đảm bảo quyền lợi của người dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo cho ai là người vay tiền hoặc liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng của Nguyễn Đại Việt thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng để được hướng dẫn giải quyết.



