Bất động sản An Gia: Lãi ròng quý III/2026 lao dốc, doanh thu chưa đến 24 tỷ đồng

CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (MCK: AGG, sàn HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính ghi nhận doanh thu thuần gần 23,8 tỷ đồng, giảm 86% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu từ bán và cho thuê căn hộ giảm mạnh từ 129,2 tỷ đồng xuống hơn 19,1 tỷ đồng, còn lại hơn 4,6 tỷ đồng là doanh thu dịch vụ khác; đồng thời không ghi nhận doanh thu tư vấn dịch vụ, trong khi cùng kỳ năm trước mang về gần 36,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhờ khoản hoàn nhập giá vốn bán hàng và dịch vụ cung cấp gần 36,7 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp của Bất động sản An Gia đạt hơn 60,4 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, trong kỳ doanh nghiệp còn thu về hơn 43,3 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 104,7% so với cùng kỳ; thu nhập khác gần 3,7 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án The Gió Riverside. Ảnh: AGG

Cùng chiều, chi phí tài chính tăng từ 34,3 tỷ đồng lên gần 47 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 64,9%, lên mức gần 25 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí bán hàng lại giảm từ 25,7 tỷ đồng xuống còn gần 11,1 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Bất động sản An Gia báo lãi ròng quý III/2026 đạt gần 15,4 tỷ đồng, giảm 85,9% so với quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Bất động sản An Gia mang về doanh thu thuần hơn 160,8 tỷ đồng, giảm 70,3% so với 9 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 293,3 tỷ đồng, tăng 47,1%.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 534,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước âm gần 932,5 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Bất động sản An Gia tăng mạnh từ gần 5.477 tỷ đồng lên gần 11.439,5 tỷ đồng.

Về cơ cấu tài sản, hàng tồn kho ghi nhận hơn 3.567,3 tỷ đồng, gấp 10,3 lần đầu năm và chiếm 31,2% tổng tài sản, chủ yếu là bất động sản dở dang. Trong đó, dự án The Gió Riverside ghi nhận gần 3.293 tỷ đồng, dự án Signial hơn 194,8 tỷ đồng, dự án Westgate gần 36,8 tỷ đồng.

Liên quan đến dự án The Gió Riverside, Bất động sản An Gia đã tham gia hoạt động phân phối, môi giới và marketing thông qua các đối tác. Tính đến ngày ngày 30/9/2026, tổng số tiền đã đầu tư là hơn 587,2 tỷ đồng, gồm 120 tỷ đồng thông qua Công ty Gia Hưng và hơn 467,2 tỷ đồng thông qua Công ty An Gia Hưng Phát.

Ngoài ra, Bất động sản An Gia còn đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác hơn 2.832,1 tỷ đồng, chiếm 24,8% tổng tài sản. Trong đó, doanh nghiệp đã đầu tư vào Dự án The Lá Village qua Công ty Gia Linh gần 1.443,2 tỷ đồng theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh với thời hạn hợp tác 36 tháng kể từ ngày nhận vốn hợp tác đầu tiên.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Bất động sản An Gia cũng tăng mạnh từ gần 1.962 tỷ đồng lên gần 7.631 tỷ đồng. Trong đó, khách hàng cá nhân mua căn hộ dự án ghi nhận hơn 3.617,7 tỷ đồng, chiếm 47,4% tổng nợ; tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn gần 2.497,7 tỷ đồng, chiếm 32,7% tổng nợ.