Đạm Hà Bắc (DHB) lãi gần 989 tỷ đồng sau 9 tháng, thu nhập lãnh đạo ra sao?

Kết quả kinh doanh đảo chiều rõ rệt

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (UPCoM: DHB) ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc trong 9 tháng đầu năm 2026, với lợi nhuận sau thuế đạt gần 989 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ hơn 38 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trrong kỳ, doanh thu thuần của Đạm Hà Bắc đạt gần 4.995,5 tỷ đồng, tăng 66,8% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 988,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái doanh nghiệp lỗ 38,3 tỷ đồng.

Tính bình quân, mỗi tháng Đạm Hà Bắc ghi nhận hơn 109,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Đây là sự cải thiện đáng kể so với cùng kỳ, khi doanh nghiệp vẫn còn thua lỗ.

Riêng quý III/2026, doanh thu thuần của công ty đạt 1.378,2 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 135,8 tỷ đồng, trái ngược với khoản lỗ gần 96 tỷ đồng trong quý III/2025.

Theo giải trình của doanh nghiệp, hoạt động sản xuất trong quý III ổn định hơn so với cùng kỳ năm trước, thời điểm công ty gặp sự cố phải dừng máy dài ngày để khắc phục. Cùng với đó, giá urê trong nước và thế giới duy trì thuận lợi, góp phần hỗ trợ doanh thu và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Kết quả kinh doanh tích cực cũng góp phần cải thiện các chỉ tiêu tài chính. Đến ngày 30/9/2026, vốn chủ sở hữu của Đạm Hà Bắc đạt khoảng 1.620 tỷ đồng, tăng so với mức 631,6 tỷ đồng đầu năm. Khoản lỗ lũy kế giảm từ khoảng 2.090,4 tỷ đồng xuống còn 1.101,7 tỷ đồng.

Tổng giám đốc nhận thu nhập bình quân gần 60 triệu đồng/tháng

Bên cạnh kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính quý III/2026 của Đạm Hà Bắc công bố thông tin về tiền lương, thù lao và thu nhập khác của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng giám đốc công ty, có tổng thu nhập gần 179 triệu đồng trong quý III/2026, mức bình quân tương đương khoảng 59,7 triệu đồng/tháng.

Hai Phó Tổng giám đốc là ông Phan Văn Trung và ông Nguyễn Đình Hồng lần lượt có thu nhập 163,2 triệu đồng và 162,5 triệu đồng trong quý III. Tương ứng, thu nhập bình quân tháng của hai lãnh đạo này đạt khoảng 54,4 triệu đồng và 54,2 triệu đồng.

Đối với bộ phận kế toán, ông Lê Anh Tuấn, Kế toán trưởng, nhận tổng thu nhập gần 131,4 triệu đồng trong quý, tương đương khoảng 43,8 triệu đồng/tháng.

Thu nhập trong quý III/2026 của dàn lãnh đạo Đạm Hà Bắc.

Tại Hội đồng quản trị, ông Đào Trọng Cường, Chủ tịch HĐQT từ ngày 29/4/2026, có thu nhập 17 triệu đồng trong quý III, bình quân khoảng 5,7 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch HĐQT đến hết ngày 28/4/2026, có khoản thu nhập 8 triệu đồng, tương đương khoảng 2,7 triệu đồng/tháng nếu quy đổi cơ học theo 3 tháng.

Ở Ban kiểm soát, bà Nguyễn Tuyến Anh và bà Hoàng Thị Linh Giang cùng có thu nhập 20,2 triệu đồng trong quý III, tương đương khoảng 6,7 triệu đồng/tháng. Bà Đặng Thị Minh Lý nhận 16,66 triệu đồng, bình quân khoảng 5,6 triệu đồng/tháng.

Các thành viên khác gồm ông Lê Anh Tuấn có thu nhập 5,2 triệu đồng trong quý, tương đương khoảng 1,7 triệu đồng/tháng; bà Mai Thế Hạnh nhận 11,4 triệu đồng, tương đương 3,8 triệu đồng/tháng.

Với lợi nhuận gần 989 tỷ đồng sau 9 tháng, Đạm Hà Bắc đang cho thấy sự phục hồi rõ nét trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Kết quả này góp phần nâng vốn chủ sở hữu và thu hẹp đáng kể khoản lỗ lũy kế, tạo nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục cải thiện tình hình tài chính trong thời gian tới.