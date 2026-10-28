Mặt trời Thủ Đô xuất hiện trong kế hoạch tái thiết Hồ Gươm hơn 22.200 tỷ đồng, thanh toán bằng 6 quỹ đất vàng 7,3ha

UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND thành phố xem xét chủ trương đầu tư và phê duyệt nhà đầu tư thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận, thuộc hai phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ gần 22.230 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2029. Mục tiêu là hình thành hệ thống quảng trường, không gian công cộng kết nối Hồ Gươm với quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Nhà hát Lớn, Bảo tàng Lịch sử quốc gia cùng các khu vực xung quanh.

Theo phương án trình HĐND thành phố, dự án được chia thành ba dự án thành phần, gồm giải phóng mặt bằng, xây dựng trung tâm thương mại ngầm và đầu tư các công trình kết hợp chỉnh trang cảnh quan.

Theo tờ trình, Công ty CP Bất động sản Mặt Trời Thủ Đô là nhà đầu tư được đề xuất thực hiện dự án thành phần thứ hai và thứ ba, với tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 12.300 tỷ đồng.

Gần 10.000 tỷ đồng giải phóng mặt bằng

Dự án thành phần thứ nhất tập trung giải phóng mặt bằng toàn bộ khu vực thực hiện dự án, với phạm vi nghiên cứu quy hoạch 66,82 ha và diện tích sử dụng đất khoảng 30,82 ha, chưa bao gồm một số khu đất được triển khai theo dự án riêng.

Tổng kinh phí dự kiến hơn 9.900 tỷ đồng, sử dụng ngân sách thành phố. UBND phường Hoàn Kiếm được giao làm chủ đầu tư.

Đối với dự án thành phần thứ hai, Hà Nội dự kiến xây dựng trung tâm thương mại ngầm tại khu vực công viên, quảng trường phía Đông và phía Bắc Hồ Gươm.

Công trình được thiết kế với 4 tầng hầm, tổng diện tích sàn khoảng 82.600 m². Vốn đầu tư sơ bộ 4.611 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư khoảng 922 tỷ đồng, phần còn lại 3.689 tỷ đồng được huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

Thành phố cũng dự kiến thu khoảng 1.600 tỷ đồng tiền thuê đất từ việc khai thác không gian ngầm. Khoản thu này sẽ được sử dụng làm một trong những nguồn thanh toán cho dự án thành phần thứ ba.

Xây trụ sở UBND thành phố mới hơn 3.500 tỷ đồng

Dự án thành phần thứ ba có tổng mức đầu tư dự kiến 7.694 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Trong đó, hạng mục xây dựng trụ sở UBND TP Hà Nội mới có kinh phí khoảng 3.518 tỷ đồng. Việc cải tạo, chỉnh trang trụ sở HĐND thành phố dự kiến cần 268 tỷ đồng, còn hạng mục chỉnh trang khu vực phía Đông Nam Hồ Gươm khoảng 3.908 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện do nhà đầu tư huy động, gồm khoảng 1.154 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và 6.540 tỷ đồng từ các nguồn hợp pháp khác.

Để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án thành phần thứ ba, Hà Nội dự kiến sử dụng quỹ đất kết hợp ngân sách nhà nước và nguồn thu từ khai thác không gian ngầm. Một phương án khác là thanh toán bằng nguồn ngân sách thu được sau đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản công.

Danh mục quỹ đất dự kiến thanh toán có tổng diện tích khoảng 7,31 ha, giá trị sơ bộ 4.878 tỷ đồng, gồm 6 khu đất:

Khu đất tại Tràng Tiền: 0,77 ha. Khu đất hai bên Bưu điện: 0,52 ha. Khu đất số 1-3 Tăng Bạt Hổ: 2,29 ha. Khu đất số 5 Lê Thánh Tông: 0,34 ha. Khu đất số 15 Hai Bà Trưng: 0,09 ha. Khu đất tại thôn Mai Lâm, xã Đông Anh: 3,3 ha.

UBND thành phố cho biết đây mới là danh mục dự kiến. Các khu đất có thể được xem xét giao cho nhà đầu tư hoặc tổ chức đấu giá để tạo nguồn thanh toán theo quy định.

Đối với tổng mức đầu tư toàn dự án, UBND TP Hà Nội cho biết các khoản chi phí sẽ tiếp tục được rà soát, xác định chính xác trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt. Thành phố cũng đề nghị Kiểm toán Nhà nước tham gia kiểm toán ngay từ giai đoạn triển khai nhằm kiểm soát chi phí và việc sử dụng nguồn lực.

Theo kế hoạch, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án tại kỳ họp chuyên đề ngày 28/10.

Công ty CP Bất động sản Mặt Trời Thủ Đô

Công ty CP Bất động sản Mặt Trời Thủ Đô là doanh nghiệp có liên hệ với hệ sinh thái Sun Group, được thành lập vào tháng 3/2009, có trụ sở tại số 11 Lê Phụng Hiểu, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Doanh nghiệp tiền thân là Công ty TNHH Bất động sản Mặt Trời Thủ Đô, chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần vào tháng 5/2026. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Thái. Công ty là chủ đầu tư dự án khách sạn Fairmont tại số 11 Lê Phụng Hiểu, gồm 6 tầng nổi và 4 tầng hầm.