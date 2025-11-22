Bất động sản Bắc Ninh: Sức bật từ hạ tầng

Những công trình mang tính biểu tượng

Mới đây, thông tin dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh được chốt thời gian dự kiến đưa vào vận hành thương mại từ Quý I/2028 đã khiến thị trường "bùng nổ". Dự án có chiều dài hơn 120km, tốc độ thiết kế tối đa 350km/h và tổng vốn đầu tư lên tới hơn 143.000 tỷ đồng.

Đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh được kỳ vọng sẽ mở ra các cực tăng trưởng kinh tế mới cho cả miền Bắc. Một lần nữa, cái tên Bắc Ninh lại gây chú ý khi là một trong những địa phương mà dự án đi qua và đặt ga chính.

Gần đây, Bắc Ninh liên tục ghi dấu ấn khi gắn liền với những dự án trọng điểm mang tính chiến lược quốc gia. Trong số đó, nổi bật nhất là Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình đang được xây dựng nhanh chóng. Siêu dự án có diện tích 1.900 ha, vốn đầu tư lên tới hơn 196.000 tỷ đồng, được định hướng phát triển trở thành sân bay 5 sao đẳng cấp quốc tế hàng đầu khu vực.

Đây là công trình mang tính biểu tượng quốc gia, giữ vai trò thúc đẩy cực tăng trưởng mới phía Đông Hà Nội, đáp ứng nhu cầu vận chuyển ngày càng tăng của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, là cửa ngõ kết nối với các trung tâm kinh tế lớn trong nước và quốc tế.

Cùng với đó, mạng lưới giao thông liên vùng ngày càng hoàn thiện, đặc biệt là dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô đoạn qua Bắc Ninh với tổng mức đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng đang được triển khai thần tốc. Tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội cũng được chỉ đạo thiết kế theo tiêu chí "nhanh nhất, thẳng nhất, hiệu quả nhất", vốn đầu tư được đề xuất hơn 71.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhiều dự án giao thông lớn khác cũng đồng loạt được triển khai như đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh - Hạ Long (CT09), tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội kéo dài tới Bắc Ninh… Những tuyến giao thông này sẽ giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển liên vùng, mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho các khu đô thị và khu công nghiệp quy mô.

Cơ hội đầu tư – an cư – kinh doanh bền vững

Theo điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Bắc Ninh được xác định là một trong những đô thị vệ tinh quan trọng. Sự liên kết giữa Hà Nội và Bắc Ninh không chỉ là sự gắn kết về giao thông, mà còn là sự hội tụ giữa nguồn nhân lực, tri thức và các trung tâm sản xuất, nhà máy, công xưởng hiện đại.

Sau sáp nhập, Bắc Ninh sở hữu 33 khu công nghiệp, trở thành "siêu tỉnh công nghiệp" miền Bắc – trung tâm sản xuất, logistics và công nghệ cao hàng đầu cả nước, nơi đặt đại bản doanh của những thương hiệu toàn cầu như Samsung, Canon, Foxconn, Goertek…

Địa phương này được kỳ vọng tiếp tục dẫn đầu miền Bắc về thu hút FDI, trở thành "cực tăng trưởng mới" của Việt Nam trong 5 năm tới, từ đó kéo theo hàng loạt cơ hội việc làm chất lượng cao, tạo động lực phát triển đô thị, dịch vụ, nhà ở công nhân và chuyên gia.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý khác là việc Bắc Ninh đang triển khai xây dựng 7 trường đại học lớn, dự kiến đón hàng chục nghìn sinh viên mỗi năm, bao gồm: Đại học Y Hà Nội, Đại học Dược Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Đại học Tài nguyên & Môi trường Hà Nội, Học viện Hàng không Việt Nam và Đại học Văn hóa Hà Nội. Đây là những cơ sở đào tạo trọng điểm quốc gia, có uy tín hàng đầu trong các lĩnh vực y dược, kỹ thuật, kinh tế và môi trường.

Phối cảnh dự án Khu đô thị đẳng cấp quốc tế Royal Mansion.

Với hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng được đầu tư mạnh mẽ, kết hợp vị thế là trung tâm công nghiệp, trung tâm tri thức của miền Bắc, Bắc Ninh đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Nhu cầu nhà ở, dịch vụ, giải trí tăng mạnh đã mở ra cơ hội đầu tư – an cư – kinh doanh bền vững. Những điều này có thể lý giải vì sao các "ông lớn" bất động sản như Vingroup, TUTA Group, Sun Group, T&T, Vinaconex, Xuân Cầu Holdings… lại lựa chọn nơi đây để rót vốn.

Các dự án bất động sản quy mô, hiện đại, được quy hoạch bài bản không chỉ giúp "thay da đổi thịt" diện mạo đô thị mà còn mang đến chuẩn sống mới cho cư dân vùng Kinh Bắc mới. Trong số đó có thể kể đến Khu đô thị đẳng cấp quốc tế Royal Mansion.

Khu đô thị có quy mô 9,45 ha, toạ lạc tại vị trí trung tâm hành chính mới tỉnh Bắc Ninh. Điểm nhấn nổi bật của Royal Mansion là tòa khách sạn 5 sao mang thương hiệu quốc tế Marriott International, tòa tháp văn phòng hiện đại, trung tâm hội nghị 2000 chỗ, tổ hợp 171 căn dinh thự thương mại và đặc biệt là 4 tòa tháp căn hộ cao cấp 29 tầng với hệ tiện ích chạm tới đẳng cấp 6 sao.

Royal Mansion được kỳ vọng là dự án tiên phong định hình chuẩn sống mới tại Bắc Ninh, một thị trường đang phát triển mạnh cả về công nghiệp lẫn đô thị hóa nhưng vẫn khan hiếm các sản phẩm bất động sản cao cấp đúng nghĩa.