Bất động sản "bận rộn" mùa tri ân, chiết khấu cuối năm

Trong khi nhiều người còn đắn đo, thì những lợi thế đặc biệt của thị trường bất động sản vào giai đoạn này lại tạo ra những cơ hội vàng để nhiều người mua bất động sản. Bởi đây là thời điểm các chủ đầu tư lớn đồng loạt tung ra chương trình ưu đãi hấp dẫn, không chỉ nhằm kích cầu mà còn tri ân khách hàng đã đồng hành suốt năm qua. Các ưu đãi tập trung vào chiết khấu sâu, hỗ trợ lãi suất, quà tặng giá trị và thanh toán linh hoạt, giúp người mua ở thực lẫn nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận sản phẩm chất lượng với chi phí tối ưu.

Tại khu vực phía Bắc, các đại đô thị như Vinhomes Ocean Park tiếp tục dẫn dắt với chính sách hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 36 tháng, vay 70% giá trị và chiết khấu lên đến 20% cho khách thanh toán sớm hoặc về ở sớm. Những ưu đãi này kết hợp quà tặng nội thất cao cấp cùng voucher nghỉ dưỡng, tạo lợi thế lớn cho phân khúc căn hộ cao cấp và nhà thấp tầng ven đô.

Một dự án khác tại Hà Nội là Rivea Hà Nội của Tân Á Đại Thành cũng gây chú ý với chính sách bán hàng chiết khấu lên đến 14% giá trị căn hộ trừ vào giá khi khách hàng thanh toán sớm.

Ở phía Nam, thị trường sôi động không kém với các dự án tại TP.HCM, Đồng Nai và Bình Dương. Nhiều chủ đầu tư như Novaland, Vạn Phúc Group hay Masterise Homes kéo dài ân hạn nợ gốc lên 3-5 năm, chiết khấu trực tiếp 20-28% cho nhà phố và shophouse. Phân khúc căn hộ giá hợp lý cũng nhận hỗ trợ vay ưu đãi từ ngân hàng, với lãi suất thấp và giãn thanh toán chỉ 15-25% đến nhận nhà.

Đặc biệt nổi bật trong dịp đầu năm là các sự kiện tri ân khách hàng, biến việc mua nhà thành trải nghiệm ý nghĩa. Tại Biên Hòa (Đồng Nai), dự án Fresia Riverside do TV Holdings phát triển và EximRS phân phối độc quyền tổ chức "Upgrade Fest - Đại Tiệc Tri Ân Khách Hàng" với tổng giải thưởng hơn 600 triệu đồng – bao gồm 01 xe VinFast VF3, 03 iPhone 16 Pro Max, 08 chỉ vàng 999.9 cùng quà hiện kim lên đến 30 triệu đồng cho khách tham dự.

Có thể thấy, sự hỗ trợ từ phía chủ đầu tư vào giai đoạn cuối năm đã thúc đẩy thanh khoản bất động sản. Chính sách bán hàng đang "áp đảo" giữa các dự án, tạo cơ hội lớn cho người mua nhà dịp cuối năm. Việc một số doanh nghiệp bất động sản tung chính sách bán hàng "khủng" - được xem là "cú chốt" tổng kết cuối năm, trao cơ hội an cư, đầu tư "hiếm có" cho người mua nhà trước khi thị trường bước vào nhịp tăng trưởng mới, giai đoạn 2026-2027.

Đánh giá về diễn biến thị trường tháng cận Tết, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc thị trường nhà ở CBRE Việt Nam, cho biết đây là giai đoạn bán hàng sôi động trong năm do sức mua tích cực hơn nhờ tâm lý khách hàng cởi mở và dòng tiền dồi dào, đặc biệt là nguồn kiều hối. Vì vậy, các dự án đã hoàn tất pháp lý đều tranh thủ mở bán trong thời điểm này.

Đồng quan điểm, ông Võ Hồng Thắng, Phó tổng giám đốc DKRA Group, cho biết thời điểm cuối năm, các chủ đầu tư đang bước vào "cuộc đua" chính sách bán hàng với mức độ cởi mở ngày càng lớn nhằm kích thích thanh khoản thị trường. Trọng tâm của các chính sách này là hỗ trợ tài chính cho người mua, thông qua ưu đãi lãi suất và giãn tiến độ trả nợ gốc.

Đứng ở góc độ doanh nghiệp BĐS, CEO một tập đoàn lớn tại Hà Nội cho biết giai đoạn cuối năm là thời điểm người tiêu dùng quen với tâm lý mua sắm, khuyến mãi. Thực tế cho thấy, nếu không có những chính sách này, tâm lý xuống tiền của người mua trong những tháng cuối năm sẽ dè dặt hơn. Tuy vậy, thanh khoản hiện nay không tăng trưởng "nóng" mà tập trung ở một số dự án pháp lý tốt, phục vụ nhu cầu ở thực.

Với sự hồ hởi của bất động sản cuối năm 2025 – đầu năm 2026, ông Đinh Minh Tuấn – Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam nhấn mạnh, 2025 không phải là năm bùng nổ theo kiểu tăng giá đồng loạt, mà là giai đoạn định hình lại trật tự phát triển, nơi chỉ những phân khúc, khu vực và sản phẩm có nội lực thật sự mới duy trì được đà tăng trưởng.

Theo ông Tuấn, 2025 là năm bản lề của thị trường bất động sản. Giai đoạn 2026 - 2027 nhiều khả năng mới là thời điểm các thành quả của chu kỳ này được thể hiện rõ nét hơn. "Năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng. Hạ tầng đi vào vận hành, các cực tăng trưởng mới dần lộ diện, cùng với xu hướng dòng vốn trung và dài hạn quay trở lại sẽ mở ra nhiều cơ hội cho thị trường", ông Tuấn khẳng định.



