Bất động sản cao cấp: “Khoảng trống” hiếm thấy ở phía Nam Hà Nội

Căn hộ cao cấp bứt tốc - thị trường đạt ngưỡng mới về giá trị

Trong 5 năm trở lại đây, tổng nguồn cung căn hộ cao cấp tại Hà Nội chỉ dao động khoảng 1.000 - 1.500 căn, chủ yếu tập trung tại khu lõi trung tâm như Hoàn Kiếm, Tây Hồ hay Cầu Giấy. Trong khi đó, khu vực phía Nam gần như "vắng bóng" trong bản đồ phát triển của phân khúc bất động sản "hàng hiệu", là một nghịch lý khi nơi đây vẫn còn quỹ đất rộng và tiềm năng phát triển mạnh mẽ.

Báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2025, thị trường bất động sản Hà Nội ghi nhận tỷ lệ hấp thụ gần 70%, tương đương khoảng 60.000 giao dịch, tăng gấp đôi cùng kỳ năm trước. Riêng quý III, Savills Hà Nội thống kê có 6.300 căn hộ mới được tung ra, nâng tổng nguồn cung lên hơn 20.000 căn, mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây.

Giá bán cũng liên tục lập đỉnh. Theo Bộ Xây dựng, giá sơ cấp căn hộ tại Hà Nội quý III/2025 đạt trung bình 95 triệu đồng/m², trong đó hơn 43% nguồn cung mới có giá trên 120 triệu đồng/m². Các dự án "hàng hiệu" tại Cầu Giấy, Long Biên, Hồ Tây đã đạt mức 200 - 300 triệu đồng/m²; thậm chí, một số căn hộ siêu sang tại Hoàn Kiếm đã chạm ngưỡng 800 triệu đồng/m², con số từng được xem là "bất khả thi" vài năm trước.

Giá trị của phân khúc cao cấp không chỉ đến từ vị trí, mà còn phản ánh xu hướng sống mới, nơi người mua tìm kiếm sự tinh tế, riêng tư và chuẩn mực tiện ích vượt trội.

Khoảng trống đáng chú ý ở phía Nam Hà Nội

Trái ngược với sự sôi động ở trung tâm và phía Tây, khu Nam Hà Nội vẫn khá trầm lắng. Trong hai năm trở lại đây, thị trường gần như không ghi nhận dự án hàng hiệu quy mô lớn nào được giới thiệu, khiến khu vực này trở thành "mảnh ghép còn thiếu" trong bức tranh phát triển của Thủ đô.

Theo các chuyên gia, ba nguyên nhân chính khiến phân khúc hàng hiệu tại khu Nam chậm bứt phá là: Quỹ đất sạch hạn chế, do phần lớn diện tích đã quy hoạch cho khu dân cư cũ hoặc khu công nghiệp; Chi phí đầu vào tăng cao, gồm giá đất, vật liệu và tài chính; Yêu cầu quy hoạch đô thị thắt chặt, kéo dài quá trình thẩm định dự án.

Tuy nhiên, "khoảng trống" này lại mở ra cơ hội lớn. Khu Nam đang được hưởng lợi mạnh mẽ từ hệ thống hạ tầng trọng điểm như đường Vành đai 2.5, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, hay tuyến metro số 2A kéo dài. Khi hoàn thiện, những công trình này sẽ kết nối liền mạch khu nội đô với phía Đông và Nam sông Hồng, tạo nền tảng cho các khu đô thị hiện đại, văn minh.

Giới đầu tư nhận định, khu Nam có thể sẽ trở thành "vùng trũng ngược", nơi giá trị bất động sản được định hình lại theo hướng bền vững và rất khác biệt.

Trong bối cảnh thị trường đang khát nguồn cung không gian sống đẳng cấp tại phía Nam Thủ đô, MEYGROUP, thành viên của Tập đoàn Tân Á Đại Thành, ấp ủ ra mắt sản phẩm bất động sản thứ hai, tiếp nối thành công của dự án căn hộ cao cấp Galia Hanoi.

Galia Hanoi là tổ hợp căn hộ chung cư cao cấp tại phường Yên Sở, Hà Nội

Galia Hanoi là minh chứng hiện thực hoá cho triết lý phát triển "bất động sản tinh khiết" của MEYGROUP. Dự án được thị trường đón nhận tích cực ngay khi ra mắt và đã vinh dự đạt chứng chỉ xanh EDGE, như một sự ghi nhận cho tâm huyết và nỗ lực nghiêm túc của MEYGROUP cho chiến lược phát triển dài hạn hướng tới đô thị xanh, bền vững, cân bằng giữa các yếu tố kỹ thuật, môi trường và giá trị sống.

Từ "vùng trũng" đến "tâm điểm" mới của Thủ đô

Bức tranh bất động sản Hà Nội đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc, trong đó khu vực phía Nam được xem là "ẩn số" còn bỏ ngỏ. Sự thiếu vắng nguồn cung hàng hiệu không phải là dấu hiệu của sự chững lại, mà là dấu hiệu của một giai đoạn chuẩn bị cho sự trỗi dậy mới, nơi hạ tầng, quy hoạch và tầm nhìn phát triển đang hội tụ.

Sự xuất hiện của các dự án tiên phong như Galia không chỉ bổ sung nguồn cung chất lượng cho thị trường, mà còn định hình xu hướng phát triển bền vững, nhân văn và khác biệt cho phía Nam Hà Nội.

Khi những giá trị đó được định hình rõ ràng, khu Nam không còn là "vùng trũng" bị lãng quên, mà sẽ trở thành một cực tăng trưởng mới, biểu tượng cho làn sóng bất động sản cao cấp đang dịch chuyển về phía Nam Thủ đô.