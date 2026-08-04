Bất động sản công nghiệp miền Bắc nửa cuối năm 2026: Nhà đầu tư ưu tiên gì?

Thị trường duy trì sức hấp dẫn

Bức tranh kinh tế Việt Nam trong nửa đầu năm 2026 tạo nền tảng thuận lợi cho bất động sản (BĐS) công nghiệp. Theo Cục Thống kê, GDP quý II/2026 ước tăng 8,39% so với cùng kỳ; tính chung 6 tháng đầu năm, GDP tăng 8,18%, cao hơn mức 7,63% của cùng kỳ năm 2025. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,81%, tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng.

Đà tăng của sản xuất và đầu tư củng cố nhu cầu đối với đất công nghiệp, nhà kho và nhà xưởng xây sẵn. Theo CBRE Việt Nam, trong quý I/2026, diện tích đất công nghiệp hấp thụ tại các tỉnh, thành phố cấp 1 ở miền Bắc đã vượt 130 ha, tăng đáng kể so với ba quý liền trước. Phân khúc nhà kho và nhà xưởng xây sẵn cũng diễn biến tích cực.

Khi quỹ đất tại khu vực trung tâm dần thu hẹp, bài toán không còn chỉ là tìm được mặt bằng, mà là lựa chọn địa điểm phù hợp với ngành nghề, chuỗi cung ứng và kế hoạch phát triển dài hạn.

Giá thuê không còn là tiêu chí duy nhất

Trước đây, doanh nghiệp thường bắt đầu bằng việc so sánh đơn giá thuê giữa các khu công nghiệp. Hiện nay, nhà đầu tư có xu hướng đánh giá tổng chi phí trong suốt vòng đời dự án, gồm logistics, xây dựng, năng lượng, nhân công, pháp lý, vận hành và khả năng mở rộng.

Ông Chen YongJian, đại diện Công ty TNHH Tổng hợp Nguyên Giáp (Nguyen Giap General), nhận định: "Giá thuê vẫn quan trọng, nhưng không còn là tiêu chí quyết định duy nhất. Một địa điểm có đơn giá thấp hơn chưa chắc hiệu quả hơn nếu doanh nghiệp phải chịu chi phí vận chuyển cao, thủ tục kéo dài hoặc hạ tầng không đáp ứng yêu cầu sản xuất".

Ông Chen YongJian, đại diện Công ty TNHH Tổng hợp Nguyên Giáp, chia sẻ về xu hướng lựa chọn BĐS công nghiệp của các nhà đầu tư FDI và DDI.

Theo ông Chen, khả năng kết nối với cao tốc, cảng biển, sân bay, cửa khẩu, trung tâm logistics và hệ thống nhà cung cấp ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian giao nhận, độ ổn định của chuỗi cung ứng và chi phí vận hành. Với doanh nghiệp xuất khẩu, lợi thế kết nối đôi khi có giá trị lớn hơn phần chênh lệch giá thuê ban đầu.

Pháp lý và tiến độ trở thành ưu tiên hàng đầu

Cùng với vị trí, tính minh bạch và mức độ hoàn thiện pháp lý ngày càng được chú trọng. Nhà đầu tư không chỉ kiểm tra hồ sơ đất đai, thời hạn sử dụng đất và ngành nghề được phép tiếp nhận, mà còn đánh giá khả năng triển khai thủ tục đầu tư, xây dựng, môi trường và phòng cháy, chữa cháy.

Một dự án có pháp lý rõ ràng, quy hoạch phù hợp và hạ tầng kỹ thuật sẵn sàng sẽ giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian chuẩn bị. Ngược lại, vướng mắc về ngành nghề, đấu nối nước thải, công suất điện hoặc điều kiện phòng cháy có thể làm chậm kế hoạch vận hành và phát sinh chi phí.

Một địa điểm có giá thuê cạnh tranh nhưng thủ tục kéo dài vẫn có thể khiến doanh nghiệp bỏ lỡ kế hoạch sản xuất hoặc cam kết giao hàng. Nhà đầu tư vì thế ngày càng chú trọng "chi phí của thời gian", thay vì chỉ tính toán khoản tiền thuê ban đầu.

Hạ tầng phải phù hợp với đặc thù sản xuất

Hạ tầng khu công nghiệp không chỉ được đánh giá qua giao thông, cấp điện, cấp nước và xử lý nước thải. Doanh nghiệp còn quan tâm đến công suất điện dự phòng, tải trọng sàn, chiều cao nhà xưởng, tiêu chuẩn phòng cháy và khả năng lắp đặt máy móc.

Mỗi ngành có yêu cầu riêng về môi trường, năng lượng, tải trọng và xử lý chất thải. Với nhà xưởng xây sẵn, các thông số kỹ thuật cần được kiểm tra ngay từ giai đoạn khảo sát, bởi việc cải tạo có thể làm tăng chi phí và kéo dài thời gian đưa nhà máy vào hoạt động.

Khả năng mở rộng diện tích, tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững cũng dần trở thành tiêu chí lựa chọn của nhiều doanh nghiệp FDI.

Nhu cầu tư vấn chuyên sâu gia tăng

Khi các tiêu chí lựa chọn ngày càng phức tạp, doanh nghiệp dành nhiều thời gian hơn cho giai đoạn khảo sát và so sánh phương án. Thay vì chỉ xem một địa điểm, nhà đầu tư thường yêu cầu lập danh sách lựa chọn, phân tích ưu – nhược điểm, so sánh tổng chi phí và đánh giá rủi ro trước khi quyết định.

Từ thực tế hỗ trợ doanh nghiệp tìm đất công nghiệp, nhà xưởng cho thuê, Nguyen Giap General phát triển mô hình dịch vụ tích hợp, hỗ trợ doanh nghiệp khảo sát thực địa, phân tích phương án đầu tư, kết nối với chủ đầu tư khu công nghiệp và đồng hành trong thủ tục pháp lý. Cách tiếp cận này giúp nhà đầu tư rút ngắn thời gian tìm kiếm, hạn chế rủi ro thông tin và có cơ sở rõ ràng hơn khi lựa chọn địa điểm.

Theo đại diện doanh nghiệp, quá trình tìm kiếm nên bắt đầu bằng việc xác định ngành nghề sản xuất, loại hình mặt bằng, quy mô diện tích, công suất điện, yêu cầu môi trường, thời gian vận hành và kế hoạch mở rộng. Khi các điều kiện đầu vào được làm rõ, việc so sánh giữa các phương án sẽ thực chất hơn, thay vì chỉ dựa trên bảng giá thuê.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, BĐS công nghiệp miền Bắc được kỳ vọng tiếp tục hưởng lợi từ nhu cầu mở rộng sản xuất và quá trình hoàn thiện hạ tầng liên vùng. Tuy nhiên, cơ hội chỉ chuyển hóa thành hiệu quả khi doanh nghiệp lựa chọn đúng vị trí, đúng pháp lý, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và đúng tiến độ.

Với doanh nghiệp chuẩn bị mở rộng sản xuất cuối năm 2026 hoặc đưa nhà máy vào hoạt động trong năm 2027, bài toán không còn đơn thuần là tìm được một lô đất hay nhà xưởng, mà là lựa chọn giải pháp đầu tư an toàn, hiệu quả và phù hợp với chiến lược phát triển lâu dài.

