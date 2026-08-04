Vụ sập một phần kết cấu nhà thi đấu hơn 22 tỷ đồng: Sở Xây dựng báo cáo gì?

Ngày 3/8, Sở Xây dựng Đắk Lắk đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về sự cố công trình hạng mục Nhà thi đấu thuộc Dự án Trung tâm Văn hóa huyện Ea H’Leo (cũ), tỉnh Đắk Lắk.

Hiện trường vụ sập một phần dầm mái công trình.

Theo báo cáo, khoảng 6h45' ngày 24/7/2026, trong thời gian công trình tạm dừng thi công do điều kiện thời tiết, kết cấu bê tông cốt thép dầm sàn mái tại trục 1, đoạn AK bất ngờ bị nứt gãy, gây mất an toàn. Sự cố không gây thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại về tài sản.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, chủ đầu tư đã quyết định tạm dừng thi công, báo cáo cơ quan có thẩm quyền, đồng thời chủ trì làm việc với liên danh nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát và tư vấn thiết kế để kiểm tra hiện trạng, xác định nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý nhằm loại bỏ nguy cơ mất an toàn.

Kết quả kiểm tra hiện trường cho thấy kết cấu bê tông dầm sàn mái tại trục 1, đoạn AK bị nứt gãy, buộc phải tháo dỡ và khắc phục hoàn toàn. Bên cạnh đó, kết cấu dầm sàn mái tại trục 10, đoạn AK cũng xuất hiện các vết nứt ở vị trí đầu cột và dầm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Các cấu kiện bị sự cố đã được tháo dỡ.

Qua kiểm tra hiện trường, Sở Xây dựng ghi nhận công trình đang dừng thi công, khu vực xảy ra sự cố đã được rào chắn và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn.

Đáng chú ý, các cấu kiện bị sự cố và các cấu kiện có nguy cơ mất an toàn đã được chủ đầu tư tổ chức tháo dỡ trước thời điểm đoàn kiểm tra làm việc nên hiện trường không còn giữ nguyên trạng.

Theo Sở Xây dựng, chủ đầu tư đã cung cấp báo cáo sự cố cùng một số hồ sơ pháp lý của dự án. Tuy nhiên, nhiều tài liệu quan trọng như hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ nghiệm thu, nhật ký thi công, nhật ký giám sát và các tài liệu liên quan khác vẫn chưa được cung cấp đầy đủ.

Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND xã Ea Drăng chủ trì giải quyết sự cố theo thẩm quyền; tổ chức giám định nguyên nhân, kiểm định chất lượng công trình và xử lý sự cố theo quy định, đồng thời kịp thời báo cáo UBND tỉnh đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Sở Xây dựng cũng đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Hồ tiếp tục duy trì các biện pháp bảo đảm an toàn công trình; bổ sung đầy đủ hồ sơ, tài liệu và phối hợp với cơ quan chủ trì cùng các đơn vị liên quan trong quá trình giám định, kiểm định và khắc phục sự cố.

Đồng thời, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục theo dõi, hướng dẫn về chuyên môn theo chức năng quản lý nhà nước; phối hợp với UBND xã Ea Drăng trong quá trình giải quyết sự cố, tổng hợp kết quả và tham mưu UBND tỉnh xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền.

Theo hồ sơ dự án, Trung tâm Văn hóa huyện Ea H’Leo (cũ) được UBND huyện Ea H’Leo (cũ) phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi vào ngày 29/12/2023. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ea H’Leo (cũ) phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở vào ngày 20/11/2024.

Hiện nay, dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Hồ làm chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo chủ trương của UBND tỉnh Đắk Lắk. Dự án được đầu tư với quy mô xây dựng dự án nhóm C, công trình cấp III, bao gồm các hạng mục công trình như: Nhà thi đấu, nhà đặt máy bơm và các hạng mục phụ trợ.

Đơn vị tư vấn thiết kế Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng A.H.A, đơn vị tư vấn giám sát Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Xuân Phú Thịnh, nhà thầu thi công là Liên danh Công ty TNHH MTV Xây dựng Thanh Loan - Công ty TNHH Xây dựng Phương Hồng - Công ty TNHH MTV Diệp Thanh Tuấn.