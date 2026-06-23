Bất động sản đô thị – nghỉ dưỡng: Xu hướng toàn cầu và cơ hội tại Đà Nẵng

Thay vì phải lựa chọn giữa nhịp sống sôi động nơi trung tâm hay không gian nghỉ dưỡng tách biệt, mô hình này cho phép cư dân đồng thời sở hữu cả hai giá trị trong cùng một điểm đến — nơi có thể sống, làm việc và tận hưởng trải nghiệm nghỉ dưỡng ngay giữa lõi đô thị.

Xu thế tất yếu từ thị trường toàn cầu

Trong nhiều năm, bất động sản nghỉ dưỡng và bất động sản đô thị thường phát triển theo hai hướng tách biệt. Một bên tập trung vào khả năng kết nối, nhịp sống sôi động và giá trị thương mại tại khu vực trung tâm; bên còn lại ưu tiên không gian thư giãn, riêng tư và trải nghiệm nghỉ dưỡng tại ngoại ô. Tuy nhiên, ranh giới này đang dần được xóa nhòa, khi khách hàng hiện đại kỳ vọng cả hai trải nghiệm có thể cùng hiện diện trong một không gian sống.

Trên thế giới, nhiều dự án kiểu mẫu đã phát triển bền vững nhờ mô hình đô thị tích hợp đa chức năng. Điển hình như Marina Bay Sands tại Singapore với tổ hợp khách sạn, trung tâm hội nghị, casino, trung tâm thương mại The Shoppes sầm uất, bảo tàng ArtScience Museum và hồ bơi vô cực biểu tượng trên cao. Hay Downtown Dubai tại Dubai phát triển theo hướng tích hợp căn hộ cao cấp, văn phòng, trung tâm thương mại Dubai Mall, đài phun nước Dubai Fountain và các không gian giải trí nổi tiếng toàn cầu. Tại Đông Nam Á, IconSiam tọa lạc bên bờ sông Chao Phraya, Bangkok cũng là minh chứng tiêu biểu cho mô hình phát triển đô thị tích hợp khi quy tụ căn hộ hạng sang, trung tâm mua sắm cao cấp, khu ẩm thực SookSiam tái hiện văn hóa Thái Lan, bến du thuyền, không gian tổ chức sự kiện và chuỗi giải trí ven sông đẳng cấp.

Điểm đáng chú ý là các mô hình Urban Resort thành công trên thế giới hầu hết đều xuất hiện tại những khu vực được xem là "điểm đến" của quốc gia — nơi hội tụ đồng thời du lịch, thương mại, tài chính và các hoạt động quốc tế. Marina Bay là biểu tượng mới của Singapore; Downtown Dubai nằm trong trung tâm tài chính – du lịch lớn nhất Trung Đông; hay khu vực ven sông Chao Phraya của Bangkok từ lâu đã là tâm điểm trải nghiệm của du khách toàn cầu.

Đây là yếu tố then chốt giúp các dự án duy trì lượng khách ổn định quanh năm, không chỉ từ khách du lịch mà còn từ cộng đồng chuyên gia quốc tế, doanh nhân và nhóm người làm việc linh hoạt ngày càng gia tăng. Nói cách khác, mô hình đô thị nghỉ dưỡng chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được đặt trong một đô thị đủ sức hấp dẫn như một "điểm đến" — nơi con người không chỉ đến để lưu trú, mà còn để làm việc, trải nghiệm và tận hưởng phong cách sống dài hạn.

Đà Nẵng – "vùng đất may đo" cho mô hình Urban-Resort

Tại Việt Nam, Đà Nẵng được xem là một trong số ít thành phố sở hữu đầy đủ nền tảng để phát triển mô hình Urban Resort. Trong nhiều năm qua, Đà Nẵng đã định hình rõ vai trò "thành phố resort" của miền Trung nhờ lợi thế hiếm có về cảnh quan tự nhiên: biển, sông, núi và hệ sinh thái du lịch phát triển bài bản. Đà Nẵng duy trì sức hút du lịch ổn định suốt nhiều năm, tạo nền tảng bền vững cho phân khúc lưu trú ngắn hạn.

Theo Cục Thống kê TP Đà Nẵng, trong 4 tháng đầu năm 2026, tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt gần 6 triệu lượt, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 3,4 triệu lượt, tăng gần 25%. Doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 6.282 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, các điểm di sản và văn hóa khu vực miền Trung tiếp tục duy trì lượng khách cao như: Bảo tàng Điêu khắc Chăm đón 22.000 lượt khách, Mỹ Sơn đón 40.575 lượt khách, Hội An đón 187.322 lượt khách (174.080 lượt khách quốc tế).

Đà Nẵng - Thủ phủ du lịch miền Trung sở hữu lợi thế cảnh quan thiên nhiên và hệ sinh thái du lịch phát triển bài bản.

Bên cạnh đó, một động lực mới đang dần hình thành khi Đà Nẵng được định hướng trở thành trung tâm tài chính quốc tế, kéo theo nhu cầu dịch chuyển dòng nhân sự chất lượng cao đến Đà Nẵng sinh sống và làm việc. Theo kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030, thành phố đặt mục tiêu phát triển thêm 5.000 nhân lực ngành vi mạch bán dẫn và 3.000 nhân lực trí tuệ nhân tạo. Đây là nhóm lao động chất lượng cao với yêu cầu lớn về môi trường sống, tiện ích và tiêu chuẩn vận hành quốc tế.

Song song đó, tính đến ngày 20/4/2026, Đà Nẵng đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký cho 2.565 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện với tổng vốn đăng ký hơn 10.479 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Thành phố cũng ghi nhận hơn 237 triệu USD vốn FDI trong 4 tháng đầu năm, tăng 127,7 triệu USD so với 2025 cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của Đà Nẵng đối với cộng đồng doanh nghiệp và chuyên gia quốc tế.

Không chỉ được thúc đẩy bởi du lịch và làn sóng chuyên gia quốc tế, thị trường bất động sản Đà Nẵng cũng đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực về dòng vốn và cấu trúc phát triển. Theo thống kê, tại Đà Nẵng, ngành kinh doanh bất động sản dẫn đầu về tổng vốn đăng ký với 2.467 tỷ đồng, phản ánh đặc điểm thâm dụng vốn và kỳ vọng vào triển vọng thị trường bất động sản trong giai đoạn tới.

Đồng thời, thị trường BĐS chuyển dần sang trạng thái ổn định, hướng tới nhu cầu thực, được hỗ trợ bởi các thông tin tích cực về quy hoạch, hạ tầng và tiến độ dự án. Dòng vốn đầu tư tập trung vào các phân khúc có tiềm năng như căn hộ, nhà phố và bất động sản nghỉ dưỡng, đặc biệt tại các khu vực ven sông, ven biển và trung tâm. Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, phân khúc trung - cao cấp sẽ tiếp tục đóng vai trò chủ đạo, chiếm xấp xỉ 90% tổng nguồn cung sơ cấp. Nhìn chung, thị trường đang phát triển theo hướng lành mạnh hơn, với sự phân hóa rõ giữa các phân khúc.

Khi đặt các động lực này cạnh nhau, có thể thấy rõ cấu trúc nhu cầu đang hình thành tại Đà Nẵng: một bên là lượng khách du lịch lớn và ổn định, một bên là nhóm chuyên gia, doanh nhân và cư dân quốc tế có nhu cầu lưu trú dài hạn với tiêu chuẩn sống cao. Đây chính là động lực giúp mô hình bất động sản đô thị – nghỉ dưỡng (Urban Resort) trở thành lời giải phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường, đáp ứng đồng thời cả nhu cầu sống, làm việc, lưu trú và nghỉ dưỡng.

M Riverside Danang - Đón đầu mô hình Urban Resort ở lãnh địa được may đo cho mô hình này

Trong bối cảnh "mọi thứ đã đạt đến độ chín muồi", thị trường bắt đầu xuất hiện những dự án được phát triển theo định hướng Urban Resort ngay tại lõi trung tâm Đà Nẵng. Tiêu biểu có thể kể đến M Riverside Danang tọa lạc tại mặt tiền đường 2/9, đối diện công viên APEC, và chỉ cách trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng trong 5 phút di chuyển. Đồng thời, kết nối nhanh đến các khu trung tâm du lịch, thương mại và giải trí lớn của thành phố.

M Riverside Danang tiên phong mô hình Urban Resort tại Đà Nẵng.

M Riverside Danang là dự án căn hộ thương mại sở hữu lâu dài với quy mô 1.853,25 m², 25 tầng nổi, 3 tầng hầm, gồm 312 căn hộ thương mại, trong đó có 48 căn Studio; 177 căn 1 Phòng ngủ; 96 căn 2 Phòng ngủ, diện tích từ 35-110 m². Hệ tiện ích M Riverside Danang được thiết kế chuẩn mô hình Urban Resort với 3 yếu tố: "Work – Live – Resort", hướng đến trải nghiệm sống toàn diện.

"Work" là không gian làm việc linh hoạt với co-working space, phòng họp riêng, phù hợp cho chuyên gia, doanh nhân và nhóm lao động kỹ thuật số làm việc linh hoạt. Trong khi đó, "Live" mang đến không gian sống tối ưu công năng với thiết kế giàu cảm hứng, tầm nhìn hướng sông Hàn cùng dịch vụ quản lý vận hành chuyên nghiệp. Và "Resort" sẽ hoàn thiện chất sống nghỉ dưỡng với chuỗi tiện ích như hồ bơi, gym, spa, rooftop lounge, nhà hàng, café và khu giải trí đa năng, giúp cư dân tận hưởng nhịp sống thư thái mỗi ngày.

Dự án được phát triển bởi Kyoritsu – đơn vị giàu kinh nghiệm, uy tín trên thị trường. Dự án hiện đã có giấy phép xây dựng và được triển khai trên cơ sở pháp lý hiện hành, trong đó quỹ đất xây dựng công trình có thời hạn sử dụng lâu dài theo quy định pháp luật.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản nghỉ dưỡng vẫn tồn tại những tâm lý thận trọng liên quan đến tính pháp lý, khả năng khai thác thực tế hay sự phụ thuộc vào tính mùa vụ của du lịch, mô hình như M Riverside Danang đang cho thấy một hướng đi khác biệt. Thay vì phát triển như một sản phẩm nghỉ dưỡng thuần túy, dự án được định vị theo mô hình đô thị nghỉ dưỡng ngay lõi trung tâm - nơi nhu cầu ở thực, lưu trú dài hạn, làm việc và khai thác cho thuê cùng tồn tại song song.

Điều này không chỉ giúp gia tăng giá trị sử dụng thực tế cho cư dân, mà còn tạo nền tảng dòng khách ổn định và bền vững hơn trong dài hạn. Trong một đô thị đang chuyển mình mạnh mẽ như Đà Nẵng, đây được xem là hướng phát triển phù hợp với nhu cầu sống mới của thị trường.

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