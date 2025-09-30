Bất động sản dòng tiền "đổ bộ" Hải Phòng: Cơ hội hữu hạn cho nhà đầu tư

6 tháng đầu năm 2025, GRDP Hải Phòng (sau hợp nhất) đạt 209.668 tỷ đồng, cao gấp rưỡi bình quân cả nước, cho thấy sức bật mạnh mẽ của nền kinh tế địa phương. Việc sáp nhập với Hải Dương hình thành siêu đô thị hơn 3.194 km², dân số 4,6 triệu người, mở ra dư địa phát triển chưa từng có.

Chỉ trong nửa đầu năm, thành phố đã thu hút 1,3 tỷ USD FDI và hơn 3.300 doanh nghiệp mới, kéo theo dòng chuyên gia, cán bộ, lao động chất lượng cao đổ về. Đây chính là lực đẩy trực tiếp cho thị trường bất động sản cho thuê, đặc biệt ở phân khúc trung - cao cấp, nơi dòng tiền đầu tư đang được tối ưu hóa rõ rệt.

Trong bối cảnh đó, The Zenith Hải Phòng tọa lạc tại quận Kiến An đang trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư nhờ vị trí đắc địa trong trung tâm mới của thành phố. Dự án chỉ cách AEON Mall Hải Phòng và bệnh viện Vinmec vài phút di chuyển, đồng thời kết nhanh chóng đến khu công nghiệp Tràng Duệ và Đình Vũ qua tuyến Vành đai 2. Vị trí chiến lược này đảm bảo nguồn khách thuê ổn định từ những người có thu nhập khá đến cao và nhu cầu chất lượng sống tốt.

Sản phẩm được tối ưu hóa cho đầu tư dòng tiền

Với quy mô 508 căn hộ, The Zenith Hải Phòng thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về thị trường qua cơ cấu sản phẩm được tính toán kỹ lưỡng. Căn hộ 2 phòng ngủ chiếm tới 82,4% tổng số sản phẩm, đúng phân khúc vàng được thị trường cho thuê Hải Phòng ưa chuộng nhất. Loại hình này không chỉ phù hợp với gia đình trẻ mà còn đáp ứng nhu cầu của chuyên gia nước ngoài và cán bộ công chức chuyển công tác.

Điểm khác biệt lớn nhất của The Zenith nằm ở concept "Green - Smart - Clean" lần đầu tiên xuất hiện tại Hải Phòng. Hệ thống lọc nước tổng, không khí sạch và công nghệ nhà thông minh không chỉ nâng cao chất lượng sống mà còn biến đây thành điểm đến hàng đầu của những khách thuê có khả năng chi trả cao. Những tiện ích này tạo ra lợi thế cạnh tranh rõ rệt, giúp duy trì tỷ lệ lấp đầy cao và ít biến động giá thuê.

Không gian căn hộ 2PN tại The Zenith Hải Phòng - thiết kế tối ưu cho nhu cầu an cư và khai thác dòng tiền cho thuê

Để minh họa tiềm năng sinh lời cụ thể, hãy xem xét trường hợp một căn hộ 2 phòng ngủ với diện tích 66m² (thông thủy) với giá từ 2,3 tỷ đồng (đã bao gồm VAT) sau các ưu đãi. Với vị trí gần AEON Mall, Vinmec và các khu công nghiệp lớn, căn hộ này có thể cho thuê với mức giá 10 - 12 triệu đồng mỗi tháng. Sau khi trừ đi chi phí quản lý và bảo trì khoảng 10%, dòng tiền thu về thực tế 108 - 129,6 triệu đồng/năm. So với mức đầu tư khoảng 2,3 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận từ khai thác cho thuê đạt 4,5 - 5,6% mỗi năm, đồng thời gia tăng bền vững nhờ giá trị bất động sản tăng trưởng theo hạ tầng và nhu cầu thị trường.

Chính sách hỗ trợ tạo đột phá về hiệu quả đầu tư

Tiềm năng sinh lời còn trở nên ấn tượng hơn khi áp dụng chính sách vay ưu đãi của dự án. Với sự hỗ trợ từ VPBank và VietinBank, khách hàng được vay tối đa 70% giá trị căn hộ, lãi suất 0% trong 18 tháng và ân hạn gốc đến 18 - 36 tháng. Đặc biệt, chọn gói vay VietinBank còn được chiết khấu thêm 1,5%.

Ngoài ra, khách hàng thanh toán sớm được hưởng chiết khấu 6,5%, cộng thêm ưu đãi theo công thức dòng tiền 11%/năm. Nhờ đó, nhà đầu tư chỉ cần vốn ban đầu hợp lý nhưng vẫn dễ dàng tạo dòng tiền thực tế cao và tối ưu hóa lợi nhuận ngay từ giai đoạn đầu.

Các chuyên gia tài chính nhận định: "Thị trường cho thuê căn hộ cao cấp tại Hải Phòng đang thiếu hụt nguồn cung chất lượng. Với sự phát triển mạnh của các khu công nghiệp và dịch chuyển hành chính, nhu cầu này sẽ tiếp tục gia tăng trong những năm tới."

Theo kế hoạch, The Zenith Hải Phòng dự kiến bàn giao vào Quý II năm 2026, đúng thời điểm thị trường cho thuê tại khu vực dự báo sẽ đạt đỉnh nhờ các dự án hạ tầng và khu công nghiệp dần hoàn thành. Với xu thế di dân cơ học đang diễn ra mạnh mẽ và làn sóng FDI tiếp tục đổ vào, The Zenith Hải Phòng hứa hẹn sẽ trở thành lựa chọn sáng suốt cho những nhà đầu tư đang tìm kiếm kênh bất động sản dòng tiền hiệu quả và bền vững tại thành phố cảng đang bùng nổ này.