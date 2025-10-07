Bất động sản dòng tiền hưởng lợi từ hạ tầng Vành đai 2

Thị trường bất động sản Việt Nam đã nhiều lần chứng minh quy luật "hạ tầng đi trước, bất động sản theo sau". Khi vành đai 3 Hà Nội hoàn thiện, giá đất tại khu vực Mỹ Đình - Cầu Giấy tăng gấp 4 - 5 lần chỉ trong 10 năm. Giờ đây, cơ hội tương tự đang mở ra tại Hải Phòng, và câu hỏi đặt ra là: Đâu là điểm vàng để đón sóng hạ tầng này?

Vành đai 2 Hải Phòng - Trục xương sống mới của thành phố cảng

Dự án đường vành đai 2 đoạn Tân Vũ - Hưng Đạo - Bùi Viện có tổng chiều dài 11 km, đi qua địa bàn các quận Kiến An, Dương Kinh và Hải An. Với quy mô 8 làn xe, tuyến đường bao gồm cầu Hải Thành vượt sông Lạch Tray dài 1.133,6m và cầu vượt nút giao đường Bùi Viện, dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Vai trò của vành đai 2 không chỉ dừng lại ở việc giải quyết ùn tắc giao thông. Tuyến đường này sẽ trở thành trục kết nối chiến lược giữa các khu công nghiệp lớn như Tràng Duệ, VSIP Hải Phòng, cụm cảng biển và sân bay Cát Bi, tạo nên hành lang kinh tế năng động. Khi đưa vào sử dụng, xe container sẽ được phân luồng ra khỏi trung tâm thành phố, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa từ cảng Hải Phòng đi các tỉnh miền Bắc và cả nước.

Vành đai 2 Hải Phòng - trục xương sống mới mở ra cơ hội tăng trưởng vượt bậc cho bất động sản khu vực

Tác động đến thị trường bất động sản là không thể phủ nhận. Theo các chuyên gia, giá trị bất động sản dọc tuyến vành đai 2 có thể tăng 20 - 30% trong vòng 2 - 3 năm sau khi hoàn thành. Đặc biệt, khu vực Kiến An đang được đánh giá là một trong những điểm sáng nhất nhờ vị trí nằm ngay trên trục vành đai 2, kết nối trực tiếp với trung tâm thành phố và các khu công nghiệp trọng điểm.

The Zenith Hải Phòng - Đón đầu cơ hội

Tọa lạc ngay mặt tiền đại lộ Bùi Viện, phường Kiến An, The Zenith Hải Phòng chính là dự án nằm tại vị trí chiến lược nhất để hưởng lợi từ làn sóng hạ tầng này. Chỉ cách vành đai 2 vài phút di chuyển, cư dân và nhà đầu tư có thể dễ dàng tiệm cận đến các tiện ích: Bệnh viện trẻ em Hải Phòng, Viện Y học Biển, AEON Mall, trung tâm thành phố, cũng như sân bay Cát Bi và các khu công nghiệp lớn.

Lợi thế này tạo ra dòng tiền đầu tư vô cùng hấp dẫn. Với nhu cầu nhà ở cao cấp ngày càng tăng từ 280.000 chuyên gia và lao động chất lượng cao tại các khu công nghiệp, khả năng cho thuê căn hộ tại The Zenith Hải Phòng được đánh giá là rất cao. Mức giá thuê dự kiến dao động từ 10 - 12 triệu đồng/tháng cho căn 2 phòng ngủ, mang lại tỷ suất lợi nhuận 4,5 - 5,6% mỗi năm cho nhà đầu tư. So với lãi suất tiết kiệm ngân hàng hiện nay chỉ khoảng 4 - 5%/năm, đây là kênh đầu tư sinh lời ổn định và bền vững.

Sự kiện ra mắt Bộ sưu tập The Zenith Master ngày 5/10 vừa qua thu hút hàng trăm nhà đầu tư và khách hàng, ghi nhận 85% giỏ hàng được đăng ký nguyện vọng thành công

Điểm nhấn đặc biệt của The Zenith Hải Phòng là concept "Green - Smart - Clean", lần đầu tiên được áp dụng cho căn hộ cao cấp tại Hải Phòng. Tiêu chuẩn Green tập trung vào không gian xanh đa tầng với công viên nội khu, vườn trên mái và ban công cây xanh. Tiêu chuẩn Smart đem đến hệ thống nhà thông minh, bãi đỗ xe thông minh và an ninh 24/7. Còn tiêu chuẩn Clean đảm bảo môi trường sống trong lành với hệ thống lọc không khí, lọc nước tổng và quản lý rác thải thông minh. Những tiêu chuẩn này không chỉ nâng cao chất lượng sống mà còn giúp căn hộ dễ dàng cho thuê với giá cao, thu hút đặc biệt chuyên gia nước ngoài và gia đình trẻ năng động.

Với chính sách bán hàng linh hoạt và sự đồng hành từ ngân hàng VPBank, khách hàng được hỗ trợ vay tối đa 70% giá trị căn hộ, được hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng và được ân hạn nợ gốc đến 18 tháng. Đặc biệt, khi lựa chọn vay 70% giá trị căn hộ từ ngân hàng VietinBank, khách hàng không chỉ được hưởng lãi suất 0% trong 18 tháng mà còn được chiết khấu thêm 1,5% trên giá bán đã bao gồm VAT và phí bảo trì, đồng thời được ân hạn nợ gốc lên đến 24 tháng hoặc tối đa 36 tháng nếu dưới 35 tuổi. Khách hàng thanh toán theo tiến độ thường hoặc thanh toán sớm được chiết khấu ngay 6,5%, và trong trường hợp thanh toán trước hạn, sẽ được chiết khấu thêm theo công thức dòng tiền với lãi suất quy đổi 11%/năm.

Thị trường Hải Phòng năm 2024 ghi nhận nguồn cung căn hộ tăng 54% so với cùng kỳ, tập trung chủ yếu ở các quận Lê Chân, Ngô Quyền và Thủy Nguyên. Tuy nhiên, phân khúc căn hộ cao cấp tại khu vực gần vành đai 2 vẫn còn rất khan hiếm. Sự khan hiếm này đã tạo nên cơn sốt tại sự kiện ra mắt Bộ sưu tập The Zenith Master vào ngày 5/10 vừa qua, khi 85% giỏ hàng được khách hàng đăng ký nguyện vọng thành công chỉ trong vài giờ đồng hồ. Kết quả này không chỉ phản ánh độ nóng của dự án mà còn cho thấy nhu cầu thực tế cao đối với căn hộ cao cấp tại vị trí chiến lược này. The Zenith Hải Phòng gồm 508 căn hộ đa dạng diện tích, phù hợp với nhu cầu của khách hàng từ chuyên gia, gia đình trẻ đến gia đình đa thế hệ. The Zenith Hải Phòng là một dự án có vị trí đắc địa, hứa hẹn mang lại cả giá trị ở thực lẫn tiềm năng đầu tư cho khách hàng.