Bất động sản Kiến An - Hải Phòng: Bắt sóng hạ tầng Vành đai 2

Công trình hạ tầng trọng điểm định hình tương lai thành phố cảng

Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 2 đoạn Tân Vũ - Hưng Đạo - Bùi Viện được UBND TP Hải Phòng phê duyệt từ tháng 3/2023 với tổng mức đầu tư gần 7.500 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Tuyến đường dài 10,6 km được thiết kế với quy mô 8 làn xe, bao gồm cầu Hải Thành vượt sông Lạch Tray dài 1.257 m và cầu vượt nút giao đường Bùi Viện dài 327 m.

Công trình đã được khởi công vào tháng 3/2025 và đang triển khai khẩn trương trên các gói thầu xây lắp. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2028, tạo nên trục giao thông huyết mạch kết nối trung tâm Hải Phòng với cảng Lạch Huyện, sân bay Cát Bi và các khu công nghiệp như Tràng Duệ, Đình Vũ, VSIP Hải Phòng.

Đặc biệt, đoạn từ đường tỉnh 353 tới xã Hưng Đạo được thiết kế với độ rộng lên tới 68m, đảm bảo khả năng vận tải lớn và giảm tải cho các tuyến đường nội đô hiện tại. Cầu Hải Thành với 8 làn xe sẽ trở thành cây cầu quan trọng bắt qua sông Lạch Tray, kết nối trực tiếp khu vực Kiến An với các quận trung tâm và cảng biển.

Ý nghĩa của dự án không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông. Đường vành đai 2 còn đóng vai trò then chốt trong việc phân luồng xe container ra khỏi khu vực trung tâm thành phố, giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Thời gian di chuyển từ khu vực cảng biển đến các tỉnh phía Bắc sẽ được rút ngắn đáng kể, nâng cao năng lực cạnh tranh của Hải Phòng trong vai trò là cửa ngõ giao thương quốc tế.

Cơ hội đầu tư vàng cho bất động sản ven trục hạ tầng

Sự xuất hiện của đường vành đai 2 đang tạo làn sóng chuyển biến mạnh trên thị trường bất động sản Kiến An. Giá đất dọc tuyến đường có dấu hiệu tăng trưởng rõ rệt, song vẫn hợp lý hơn 20-30% so với các quận trung tâm như Lê Chân, Ngô Quyền.

Các chuyên gia dự báo sau khi đường vành đai 2 hoàn thành, giá bất động sản tại Kiến An sẽ tiếp tục tăng mạnh nhờ khả năng kết nối được cải thiện. Từ đây, cư dân chỉ mất 10-15 phút di chuyển đến khu công nghiệp Tràng Duệ, sân bay Cát Bi và các trung tâm quan trọng.

Nhu cầu nhà ở đang tăng cao, đặc biệt từ dòng dân cư chất lượng cao làm việc tại khu công nghiệp, cảng biển và doanh nghiệp FDI - những người tìm kiếm căn hộ cao cấp với vị trí thuận lợi và mức giá hợp lý.

Nhà đầu tư tìm hiểu thông tin dự án The Zenith Hải Phòng, dự án hưởng lợi trực tiếp từ tuyến đường Vành đai 2 đang đẩy nhanh tiến độ thi công

Nằm ngay trên trục đại lộ Bùi Viện, The Zenith Hải Phòng đang thu hút sự chú ý đặc biệt nhờ lợi thế kép: vừa liền kề đường vành đai 2, vừa kết nối trực tiếp AEON Mall và bệnh viện Vinmec. Với quy mô chỉ 508 căn hộ với giá chỉ từ 36 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT), dự án được kỳ vọng sẽ tạo nên biểu tượng sống mới đẳng cấp cho cộng đồng tinh hoa tại Kiến An, Hải Phòng.

Với thiết kế đẳng cấp đáp ứng tiêu chuẩn của doanh nhân và chuyên gia, The Zenith Hải Phòng cung cấp các căn hộ 2-3 phòng ngủ và Duplex cao cấp, thiết kế tối ưu cho nhu cầu làm việc tại nhà với không gian riêng tư cho phòng làm việc. Hệ thống tiện ích được quy hoạch bài bản với hồ bơi Zenith, công viên xanh đa tầng, phòng gym, spa, khu vui chơi trẻ em và khu thương mại sầm uất ngay tầng trệt, tạo nên một môi trường sống tiện nghi và hiện đại.

Đại diện chủ đầu tư cho biết: "The Zenith Hải Phòng không chỉ là nơi an cư mà còn là khoản đầu tư thông minh, hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng giao thông đồng bộ. Với vị trí chiến lược ngay đại lộ Bùi Viện - tuyến đường kết nối trực tiếp với vành đai 2, dự án sẽ trở thành điểm đến lý tưởng cho cả cư dân và nhà đầu tư."

Đường vành đai 2 Hải Phòng không chỉ là một công trình hạ tầng mà còn là chìa khóa mở ra làn sóng tăng giá mới cho bất động sản khu vực Kiến An. Những dự án như The Zenith Hải Phòng, với vị trí liền kề trục giao thông huyết mạch này, đang trở thành lựa chọn hàng đầu cho giới đầu tư thông minh muốn tận dụng cơ hội vàng trước khi giá trị bất động sản tăng vọt sau khi công trình hoàn thành.