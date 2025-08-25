Bất động sản nghỉ dưỡng miền Trung bứt tốc: Khai phá “mạch vàng di sản” Quảng Trị

"Mạch vàng di sản" bị bỏ ngỏ

Những năm gần đây, tỉnh Quảng Trị liên tục khẳng định sức hút du lịch nhờ sở hữu hệ sinh thái cảnh quan và di sản độc đáo. Riêng tại Quảng Bình (cũ), theo số liệu từ Trung tâm Xúc tiến Du lịch địa phương, giai đoạn 2021–2025, lượng khách đạt gần 18 triệu lượt, doanh thu bình quân mỗi năm vượt 105% so với kế hoạch. Trong 6 tháng đầu năm 2025, Quảng Trị ghi nhận hơn 4,8 triệu lượt khách, tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Không chỉ nổi bật bởi vẻ đẹp thiên nhiên nguyên sơ như Phong Nha – Kẻ Bàng, hang Sơn Đoòng, biển Nhật Lệ, mà còn gắn liền với những giá trị lịch sử văn hóa đặc biệt, khu vực này đang được đánh giá là "mỏ vàng du lịch" còn chưa được khai thác xứng tầm.

Sự cộng hưởng giữa các yếu tố tự nhiên – văn hóa – lịch sử giúp Quảng Trị sở hữu hệ sinh thái du lịch hiếm có tại miền Trung. Đây là một trong số ít khu vực hội tụ cả tài nguyên rừng và biển, vừa có di sản và những dấu ấn lịch sử trọng yếu. Đồng thời, địa phương còn nằm trên các trục giao thông trọng điểm quốc gia như đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 1A, tuyến đường sắt Bắc Nam, hành lang kinh tế Đông – Tây... cho phép kết nối nhanh chóng tới các trung tâm du lịch lớn như Huế, Đà Nẵng, Hội An.

Đáng chú ý, việc sáp nhập hành chính tỉnh Quảng Bình vào tỉnh Quảng Trị gần đây đang mở ra một chu kỳ phát triển mới cho khu vực. Theo nhiều chuyên gia, mô hình tỉnh mới hội tụ đầy đủ các điều kiện để quy hoạch tổng thể bài bản hơn, từ đó thúc đẩy việc khai thác hiệu quả các nguồn lực bản địa, đặc biệt là tài nguyên du lịch – nghỉ dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển một chiến lược du lịch liên vùng.

Cú hích cần thiết cho thị trường

Dù đà tăng trưởng khách du lịch liên tục lập kỷ lục, nhưng thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại Quảng Trị vẫn đang chật vật với nhiều điểm nghẽn, trong đó nổi bật là sự thiếu hụt nghiêm trọng các cơ sở lưu trú chất lượng cao.

Hang Sơn Đoòng hiện là hang động lớn nhất thế giới

Theo thống kê sơ bộ, toàn khu vực hiện mới chỉ có 03 khách sạn 5 sao và 08 khách sạn 4 sao, chưa đủ đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn từ khách nội địa và quốc tế. Sự thiếu vắng các khu đô thị nghỉ dưỡng tích hợp , nơi vừa có sản phẩm lưu trú, vừa có trải nghiệm, thương mại và đầu tư, khiến thị trường khó hình thành các cực tăng trưởng rõ nét như tại Đà Nẵng hay Nha Trang.

Một số chuyên gia cho rằng, đây chính là thời điểm vàng để những chủ đầu tư lớn tham gia vào thị trường, kiến tạo các quần thể nghỉ dưỡng đủ tầm vóc. Những dự án có quy mô lớn, tích hợp đa tiện ích sẽ đóng vai trò như "cú hích" quan trọng, góp phần nâng cấp diện mạo du lịch và thu hút dòng tiền bền vững về với khu vực.

Đón đầu tiềm năng thị trường, một số nhà đầu tư chiến lược đã bắt đầu quay lại khu vực. Đáng chú ý, Tập đoàn FLC đang đánh dấu sự trở lại với dự án quần thể nghỉ dưỡng FLC Quang Tri Beach & Golf Resort – một tổ hợp đô thị nghỉ dưỡng tích hợp quy mô lớn lên tới 2.000 ha, trải dài trên bãi biển 5 km giàu tiềm năng.

Dự án được quy hoạch theo mô hình đô thị nghỉ dưỡng thông minh, kết hợp đa dạng loại hình sản phẩm: biệt thự biển, shophouse, khách sạn mini, căn hộ du lịch…Đặc biệt, quần thể còn sở hữu công viên thể thao mạo hiểm rộng hơn 800 ha, hứa hẹn trở thành điểm nhấn mới lạ trong bản đồ du lịch miền Trung.

Song song đó, dự án còn phát triển sân golf tiêu chuẩn quốc tế và chuỗi tiện ích toàn diện, hướng đến kiến tạo một "đô thị nghỉ dưỡng đa trải nghiệm" chưa từng có tại khu vực. Sự hội tụ đồng bộ của các tiện ích lưu trú – nghỉ dưỡng – thể thao – thương mại sẽ không chỉ giải quyết bài toán thiếu hụt hạ tầng du lịch cao cấp, mà còn góp phần đưa Quảng Trị vươn lên trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng mới của miền Trung.

Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng

Sự xuất hiện của những mô hình đô thị nghỉ dưỡng toàn diện như FLC Quang Tri Beach & Golf Resort không chỉ giải quyết bài toán lưu trú cao cấp mà còn giúp địa phương tạo thêm việc làm, thu hút dòng vốn đầu tư và nâng cao năng lực dịch vụ. Đồng thời, các dự án này được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, góp phần định hình lại thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Quảng Trị theo hướng chuyên nghiệp và bền vững hơn.