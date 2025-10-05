Bất động sản Phát Đạt bác bỏ tin Tổng Giám đốc bị tạm hoãn xuất cảnh

Theo đó, Phát Đạt đã khắc phục và hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan nhà nước sau các quyết định cưỡng chế thuế của Thuế TP.HCM ngay trong ngày 24/09/2025. Công văn số 10807/QĐ-HCM-KĐT của Thuế TP.HCM ngày 26/09/2025 đã chứng thực điều này. Các công văn này cũng đều đã được công bố rộng rãi trên website chính thức của Công ty Phát Đạt và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Như vậy, Phát Đạt khẳng định đã hoàn thành nghĩa vụ đối với các khoản thuế được đề cập gần một tuần trước ngày 30/09/2025 – ngày Thuế TP.HCM có thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật của Công ty là Tổng giám đốc Bùi Quang Anh Vũ.

Do đó, Phát Đạt khẳng định thông báo 9029/TB-TP.HCM vào ngày 30/09/2025 của Thuế TP.HCM về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Bùi Quang Anh Vũ là hoàn toàn bất cập, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Phát Đạt, cá nhân ông Bùi Quang Anh Vũ và các bên liên quan của Công ty.

Ngoài ra, Phát Đạt cũng bày tỏ sự quan ngại rằng sự việc trên có thể bị lợi dụng để tạo nên những thông tin sai sự thật, gây hoang mang cho hơn 56.000 nhà đầu tư hiện đang là cổ đông của Công ty và nhiều tổn thất khó lường.

Được biết, Tổng giám đốc Bùi Quang Anh Vũ - người đại diện pháp luật của Công ty Phát Đạt hiện vẫn công tác bình thường và đang có nhiều lịch đi nước ngoài cho nhu cầu hội thảo, gặp gỡ đối tác quốc tế.