Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bất động sản Phát Đạt bác bỏ tin Tổng Giám đốc bị tạm hoãn xuất cảnh

05-10-2025 - 15:35 PM | Thị trường chứng khoán

Bất động sản Phát Đạt bác bỏ tin Tổng Giám đốc bị tạm hoãn xuất cảnh

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) đã phản hồi mạnh mẽ về thông tin người đại diện pháp luật của Công ty - Tổng giám đốc Bùi Quang Anh Vũ bị cơ quan Thuế TP.HCM áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Phát Đạt nhấn mạnh các thông tin bất cập này đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến Công ty, cá nhân Tổng giám đốc Bùi Quang Anh Vũ, cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng, nhân viên và các bên liên quan.

Theo đó, Phát Đạt đã khắc phục và hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan nhà nước sau các quyết định cưỡng chế thuế của Thuế TP.HCM ngay trong ngày 24/09/2025. Công văn số 10807/QĐ-HCM-KĐT của Thuế TP.HCM ngày 26/09/2025 đã chứng thực điều này. Các công văn này cũng đều đã được công bố rộng rãi trên website chính thức của Công ty Phát Đạt và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Như vậy, Phát Đạt khẳng định đã hoàn thành nghĩa vụ đối với các khoản thuế được đề cập gần một tuần trước ngày 30/09/2025 – ngày Thuế TP.HCM có thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật của Công ty là Tổng giám đốc Bùi Quang Anh Vũ.

Do đó, Phát Đạt khẳng định thông báo 9029/TB-TP.HCM vào ngày 30/09/2025 của Thuế TP.HCM về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Bùi Quang Anh Vũ là hoàn toàn bất cập, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Phát Đạt, cá nhân ông Bùi Quang Anh Vũ và các bên liên quan của Công ty.

Ngoài ra, Phát Đạt cũng bày tỏ sự quan ngại rằng sự việc trên có thể bị lợi dụng để tạo nên những thông tin sai sự thật, gây hoang mang cho hơn 56.000 nhà đầu tư hiện đang là cổ đông của Công ty và nhiều tổn thất khó lường.

Được biết, Tổng giám đốc Bùi Quang Anh Vũ - người đại diện pháp luật của Công ty Phát Đạt hiện vẫn công tác bình thường và đang có nhiều lịch đi nước ngoài cho nhu cầu hội thảo, gặp gỡ đối tác quốc tế.

Theo PV

Tiền Phong

Từ Khóa:
phát đạt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng có động thái mới với lượng cổ phiếu VIC trị giá hơn 10.000 tỷ đồng

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng có động thái mới với lượng cổ phiếu VIC trị giá hơn 10.000 tỷ đồng Nổi bật

Tuần 29/9 - 3/10: Khối ngoại thẳng tay bán tiếp 7.600 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Tuần 29/9 - 3/10: Khối ngoại thẳng tay bán tiếp 7.600 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất? Nổi bật

VinFast "bỏ túi" đơn hàng xe buýt điện đầu tiên ở châu Âu

VinFast "bỏ túi" đơn hàng xe buýt điện đầu tiên ở châu Âu

15:35 , 05/10/2025
Bitcoin lập kỷ lục mới ngay đầu mùa “Uptober”, trở thành tài sản lớn thứ 7 thế giới

Bitcoin lập kỷ lục mới ngay đầu mùa “Uptober”, trở thành tài sản lớn thứ 7 thế giới

13:10 , 05/10/2025
Con trai Chủ tịch City Auto không mua 2,4 triệu cổ phiếu CTF đã đăng ký

Con trai Chủ tịch City Auto không mua 2,4 triệu cổ phiếu CTF đã đăng ký

10:27 , 05/10/2025
Doanh nghiệp tăng vốn điều lệ nghìn tỷ bằng cách nào?

Doanh nghiệp tăng vốn điều lệ nghìn tỷ bằng cách nào?

08:40 , 05/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên