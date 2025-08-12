Bất động sản Quảng Ngãi sau sáp nhập hồ hởi đón sóng hạ tầng, ông lớn đổ bộ

Việc sáp nhập các đơn vị hành chính tại Quảng Ngãi, đặc biệt là việc mở rộng địa giới hành chính của Quảng Ngãi và các khu vực lân cận, đã tạo nên một diện mạo mới cho tỉnh, tập trung nguồn lực để phát triển các khu đô thị mới, khu công nghiệp và khu du lịch. Với dân số gần 1,5 triệu người và diện tích tự nhiên hơn 5.100 km², Quảng Ngãi đang có nền tảng vững chắc để trở thành trung tâm kinh tế - xã hội mới của miền Trung.

Bệ phóng đầu tiên của Quảng Ngãi phải kể đến hệ thống đường cao tốc đang được đầu tư mạnh mẽ, đặc biệt là các tuyến Quảng Ngãi - Nha Trang và Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Những tuyến cao tốc này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, kết nối Quảng Ngãi với các trung tâm kinh tế lớn như Đà Nẵng, Nha Trang và TP.HCM. Theo quy hoạch đến năm 2030, Quảng Ngãi sẽ nằm trong mạng lưới giao thông chiến lược, giúp tăng giá trị bất động sản tại các khu vực lân cận cao tốc.

Cùng với cao tốc, Dự án sân bay lấn biển trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng do Sun Group phối hợp với tỉnh Quảng Ngãi triển khai, đang là tâm điểm chú ý. Sân bay này được kỳ vọng sẽ biến Quảng Ngãi thành điểm đến hàng không quốc tế, thúc đẩy du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng. Trong khi đó, sân bay Chu Lai, với sự tham gia đề xuất của Vingroup, được nâng cấp với công suất dự kiến 5 triệu hành khách/năm vào năm 2030. Kèm theo đó là kế hoạch phát triển khu đô thị sân bay quy mô 1.000ha, tạo nên một hệ sinh thái đô thị - hàng không hiện đại, làm tăng giá trị bất động sản khu vực xung quanh.

Không chỉ hạ tầng giao thông, hạ tầng cảng biển và khu công nghiệp tại Quảng Ngãi cũng đang bứt phá mạnh mẽ. Cảng Dung Quất, một trong những cảng nước sâu lớn nhất khu vực miền Trung, cùng với các khu công nghiệp như VSIP Quảng Ngãi và Khu kinh tế Dung Quất, đang thu hút lượng lớn vốn FDI từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore. Những khu vực này không chỉ tạo việc làm mà còn kéo theo nhu cầu về nhà ở, trung tâm thương mại và dịch vụ, thúc đẩy thị trường bất động sản công nghiệp và đô thị.

Sự hiện diện của các Tập đoàn quốc tế như Doosan (Hàn Quốc) và Hòa Phát tại Khu kinh tế Dung Quất đã tạo động lực mạnh mẽ cho thị trường BĐS công nghiệp, đặc biệt là nhu cầu về nhà xưởng, kho bãi và nhà ở cho công nhân, chuyên gia. Cùng với đó, với diện tích hơn 1.700ha, VSIP Quảng Ngãi không chỉ tạo việc làm mà còn kéo theo nhu cầu về nhà ở, trung tâm thương mại và dịch vụ, thúc đẩy thị trường BĐS công nghiệp phát triển mạnh mẽ.

Tỉnh Quảng Ngãi đang nỗ lực từng ngày để cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các dự án đầu tư nước ngoài (FDI) vào các lĩnh vực trọng điểm.

Nói về tiềm năng Quảng Ngãi sau sáp nhập, ông Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh từng cho biết việc hợp nhất hai tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi nằm trong chiến lược phát triển của vùng và của cả nước để hình thành một đơn vị hành chính mới có quy mô đủ lớn, có tiềm năng và khả năng bứt phá mạnh mẽ, trở thành một cực tăng trưởng quan trọng ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, tạo động lực lan tỏa cho cả vùng và đất nước. Tỉnh Quảng Ngãi mới sau sáp nhập sẽ sở hữu lợi thế kép độc đáo, kết hợp hài hòa giữa chiều sâu địa chiến lược và sự đa dạng sinh thái - kinh tế.

Nắm bắt cơ hội này, hiện nhiều doanh nghiệp đang hồ hởi nhập cuộc đầu tư ra hàng. Có thể kể đến như liên danh Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Lâm Sơn – Tổng công ty CP xuất nhập khẩu & Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) cũng tung ra dự án Starlight Quảng Ngãi với quy mô 133 căn shophouse, nhà phố được đầu tư hạ tầng đồng bộ, bài bản tại vị trí trung tâm kết nối của tỉnh. Dự án sở hữu nhiều ưu thế vượt trội, hứa hẹn sẽ tạo điểm nhấn cho thị trường BĐS vùng đất núi Ấn sông Trà.

Ngoài ra, sắp tới Quảng Ngãi cũng đón một loạt dự án bất động sản lớn. Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa trao quyết định chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư cho 3 dự án với tổng vốn đầu tư gần 14.000 tỷ đồng gồm: Khu đô thị sinh thái Coastal Quảng Ngãi, Dự án Khu đô thị Bàu Giang và Dự án Nhà máy sản xuất khí công nghiệp Messer – Quảng Ngãi. Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ngãi còn chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị mới An Phú (đảo Ngọc) tại thành phố Quảng Ngãi với tổng vốn khoảng 9.727 tỉ đồng.

Có thể nói, sự sáp nhập hành chính, hạ tầng bứt phá và sự đổ bộ của các "ông lớn" như Sun Group và Vingroup đã tạo nên một Quảng Ngãi đầy tiềm năng trên thị trường bất động sản. Từ các khu đô thị sân bay hiện đại, bất động sản nghỉ dưỡng ven biển đến các dự án công nghiệp, Quảng Ngãi đang trở thành điểm đến mới cho các nhà đầu tư. Với nhiều tiềm năng và triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ, đây là thời điểm thuận lợi để đầu tư vào bất động sản Quảng Ngãi. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo nhà đầu tư cần nghiên cứu kỹ lưỡng về pháp lý, vị trí và tiềm năng của từng dự án để tối ưu hóa lợi nhuận.