Bất động sản Tây Hồ Tây tăng trưởng nhờ địa thế phong thủy hiếm có

Địa thế phong thủy đắc địa của Tây Hồ Tây

Trên bản đồ phát triển đô thị thế giới, nhiều trung tâm phồn thịnh đều gắn liền với địa hình "kế sông cận thủy" - sông hồ bao bọc, địa thế phú quý. Từ Singapore, Thượng Hải đến New York hay Paris, các thành phố lớn đều chứng minh rằng yếu tố địa hình và thủy khí không chỉ tạo nên cảnh quan đặc sắc mà còn tích tụ sinh khí, trở thành nền tảng cho sự thịnh vượng lâu dài.

Ở Hà Nội, khu vực Hồ Tây cũng được ví như vùng đất thịnh vượng nhất của Thủ đô. Theo các chuyên gia phong thủy, hồ nước tự nhiên rộng 500ha hiếm có này không chỉ đẹp về cảnh quan mà còn là là huyệt đạo, "rốn của long mạch" quy tụ sinh khí của đất trời. Nằm trên trục long mạch Ba Vì - Hồ Tây, Tây Hồ Tây giữ vị thế "tiền tiêu" đón khí: dòng khí mạnh mẽ từ dãy núi Tản Viên (Ba Vì) chảy xuống đồng bằng, gặp địa hình trũng của lòng chảo Hồ Tây mà tụ lại

Giá trị của Hồ Tây được minh chứng khi nơi đây từ xa xưa đã hấp dẫn tao nhân mặc khách và giới chính khách tìm về xây dựng dinh cơ. Ngày nay, phần lớn biệt thự, nhà đẹp quanh hồ thuộc sở hữu của giới giàu có, người nước ngoài và tầng lớp thượng lưu. Đặc biệt, khu phía Tây Hồ Tây được quy hoạch để trở thành CBD (Trung tâm tài chính kinh doanh mới) của thủ đô, đã định hình một cộng đồng cư dân đa quốc tịch đẳng cấp.

Không chỉ có phong thủy, Tây Hồ Tây còn sở hữu sự cân bằng hiếm có giữa thiên nhiên và hạ tầng. Phía Đông Bắc giáp sông Hồng - huyết mạch mang sinh khí và tài lộc; phía Nam ôm trọn hồ Tây giúp không khí luôn đối lưu mát lành và tầm nhìn khoáng đạt. Xen giữa là công viên, hồ điều hòa và các mảng xanh sinh thái, bổ trợ cho không gian sống an lành, gần gũi thiên nhiên.

Hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư hiện đại tiếp tục gia tăng sức mạnh cho khu vực này. Từ Võ Chí Công - cầu Nhật Tân, Phạm Văn Đồng - cầu Thăng Long cho tới các tuyến vành đai 2, 3. Tất cả đưa Tây Hồ Tây thành điểm kết nối chiến lược, một cửa ngõ quan trọng vừa hướng ra toàn cầu từ sân bay quốc tế Nội Bài, vừa liền kề trung tâm phố cổ Hoàn Kiếm. Đặc biệt, Tây Hồ Tây được quy hoạch đồng thời hai tuyến metro trọng yếu - tuyến số 2 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo) và tuyến số 6 (Nội Bài - Ngọc Hồi), tạo thành "đòn bẩy kép" đưa khu vực vươn lên vị thế vùng lõi của mô hình TOD (phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng) chiến lược của Thủ đô. Sự tổng hòa giữa phong thủy và hạ tầng đô thị giúp Tây Hồ Tây trở thành "tâm mạch sinh tài" của Thủ đô.

Jade Square hưởng trọn dòng chảy thịnh vượng đổ về Tây Hồ Tây

Tây Hồ Tây mang vị thế đắt giá của giới thượng lưu Hà Nội, quy tụ cộng đồng cư dân tinh hoa đến từ hơn 70 quốc gia, cùng sự hiện diện của các đại sứ quán và tổ chức quốc tế. Môi trường sống xanh, văn minh, giàu bản sắc văn hóa khiến khu vực này trở thành lựa chọn ưu tiên của trí thức, doanh nhân và chuyên gia nước ngoài, khẳng định đẳng cấp của gia chủ. Bởi vậy, giá bất động sản nơi đây luôn duy trì đà tăng ổn định, thanh khoản cao ngay cả khi thị trường biến động.

Tọa lạc ngay cửa ngõ khu Tây Hồ Tây mở rộng, Jade Square sở hữu thế đất vuông vức, bốn mặt tiếp giáp các tuyến đường lớn như Nguyễn Đình Tứ (mặt cắt 30m) - Tuyến số 2 (mặt cắt 60m) - Tuyến đường 25m, tạo nên một "minh đường" rộng thoáng ngay trước cửa nhà.

Dự án Jade Square có thế đất minh đường vuông vắn, giao điểm của các tuyến đường huyết mạch

Đặc biệt, Jade Square hứng trọn long mạch thần đạo khi nằm trên đúng trục phong thủy Ba Vì - Hồ Tây và chỉ cách Hồ Tây khoảng 10 phút di chuyển. Các căn hộ tầm cao tại đây thậm chí có thể sở hữu trọn vẹn tầm nhìn panorama ra Hồ Tây và sông Hồng đắt giá. Trên thế đất vuông vắn, cân đối, tiếp giáp với các tuyến đường lớn, bốn mặt của dự án đều thông thoáng với tầm nhìn rộng mở. Nhờ đó, không gian trong mỗi căn hộ luôn đón trọn ánh sáng tự nhiên và dòng khí lưu chuyển hài hòa, mang đến nguồn năng lượng tích cực, vượng khí phong thủy, kiến tạo cuộc sống an lành và thịnh vượng cho gia chủ.

Bên cạnh thế đất vượng địa, Jade Square còn gây ấn tượng bởi những giá trị nội tại xứng tầm với kỳ vọng của giới thượng lưu Hà thành. Dự án mang đến chuẩn tiện ích 5 sao với một tổ hợp trên 39 tiện ích đa dạng, đẳng cấp từ bể bơi nước nóng, quảng trường, khối đế thương mại, sân pickle ball, thư viện và phòng đa năng, gym, yoga, vườn thiền trên cao, đài quan sát, kính viễn vọng, trạm sạc nhanh thông minh dưới tầng hầm… Tất cả được bố trí đa tầng thông minh, tách biệt giữa không gian riêng tư và khu công cộng, đảm bảo cư dân được phục vụ "all-in-one" ngay bên thềm nhà.

Tiện ích kính viễn vọng trên tầng mái của tòa nhà với tầm nhìn kế sông, cận thủy

Không chỉ vậy, dự án còn sở hữu lợi thế hiếm có khi tọa lạc gần loạt ‘lá phổi xanh’ quy mô của Thủ đô: công viên Hòa Bình rộng hơn 20ha (cách 1km), công viên Ngoại Giao Đoàn (2km), hồ Tây (3km) và hồ điều hòa công viên TP Giao Lưu (4km). Các "lá phổi xanh" này là nơi "tích tụ sinh khí" và "vượng tài an cư" giúp cư dân dễ dàng hấp thụ nguồn năng lượng tích cực, mang lại sự thịnh vượng, tài lộc cho gia chủ.

Thiết kế của Jade Square mang phong cách hiện đại, tinh tế với hai mặt thoáng đón ánh sáng và gió tự nhiên. Vật liệu cao cấp như kính Low-E tràn sàn giúp tối ưu tầm nhìn hồ, đồng thời cách âm cách nhiệt vượt trội. Hệ thống quản lý tòa nhà tích hợp BMS thông minh 24/7 đem lại sự an toàn và tiện nghi tối đa. Từng đường nét, chi tiết tại Jade Square đều được chăm chút để mỗi căn hộ thực sự là "một tác phẩm nghệ thuật", vừa sang trọng vừa hài hòa phong thủy.

Hệ thống tiện ích tầng mái với tầm nhìn hướng sông Hồng khoáng đạt.

"Jade Square đã chú trọng kết hợp yếu tố phong thủy với giải pháp thiết kế - tiện ích hiện đại, tạo nên một sản phẩm bất động sản cao cấp, hiện đại hài hòa cả về giá trị vật chất lẫn tinh thần." Đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Được biết, ngay khi ra mắt, Jade Square đã thu hút sự quan tâm của thị trường bất động sản Hà Nội nhờ thỏa mãn được cả ba tiêu chí: vị trí đắc địa, không gian sống chuẩn 5 sao và tiềm năng sinh lời bền vững.