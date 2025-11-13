Bất động sản trở thành tài sản chiến lược phát triển thương hiệu F&B tại Huế

Biệt thự bên sông Như Ý, điểm đến như ý của nhà đầu tư

Khu biệt thự thương mại Menas Zone Vỹ Dạ - Huế sở hữu một mặt giáp sông Như Ý, ba mặt còn lại tiếp cận các tuyến huyết mạch Phạm Văn Đồng - Lâm Hoằng - Hàn Mặc Tử, thuận tiện kết nối trung tâm và khu du lịch ven biển Thuận An.

Theo giới đầu tư, không gian ven sông là tạo sự khác biệt, mang lại giá trị thẩm mỹ, vừa hình thành nên không gian sang trọng để triển khai các hoạt động F&B, event, workshop... Với thiết kế đa năng, mỗi biệt thự có thể vận hành nhiều mô hình kinh doanh như café ven sông, nhà hàng, phòng tiệc nhỏ, rooftop bar hoặc sky lounge…

Đối với các thương hiệu cao cấp, việc sở hữu không gian trải nghiệm riêng biệt đang trở thành chiến lược dài hạn. Đây không chỉ là địa điểm kinh doanh, mà còn được xem như các "flagship" thương hiệu: nơi tổ chức sự kiện, ra mắt sản phẩm, đồng thời tạo nội dung truyền thông tự nhiên từ chính khách hàng.

Biệt thự kinh doanh Menas Zone Vỹ Dạ thu hút được sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp F&B bởi sự kết hợp linh hoạt mô hình F&B và đầu tư bất động sản

Bên cạnh đó, sự phát triển của tầng lớp trung lưu tại Việt Nam đang thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm các không gian ẩm thực độc đáo, có tính bản địa, gần gũi thiên nhiên. Theo McKinsey & Company, có tới 62% người tiêu dùng Millennials và Gen Z ưu tiên lựa chọn các địa điểm "có câu chuyện và giá trị trải nghiệm", thay vì chỉ quan tâm đến sản phẩm.

Sự phục hồi của thị trường du lịch và tăng trưởng chi tiêu dịch vụ đang trở thành tiền đề thuận lợi, thúc đẩy các doanh nghiệp F&B đầu tư trực tiếp vào không gian kinh doanh thay vì chỉ thuê ngắn hạn như trước.

Báo cáo Waterfront Homes 2024 của Knight Frank cũng chỉ ra rằng, bất động sản ven mặt nước có giá trị cao hơn 30 - 50% so với tài sản cùng khu vực. Khi kết hợp cùng mô hình kinh doanh F&B vận hành hiệu quả, tài sản không chỉ sinh lời từ hoạt động kinh doanh mà còn được định giá lại ở mức cao hơn nhờ dòng tiền ổn định và khả năng chuyển đổi linh hoạt.

Biệt thự kinh doanh gia tăng giá trị trong bối cảnh nguồn cung bất động sản ven sông tại Huế rất hữu hạn

Menas Zone Vỹ Dạ - Kênh đầu tư kép tại đô thị di sản

Huế đang phát triển mạnh mẽ hạ tầng ven sông và kinh tế đêm, việc sở hữu bất động sản ven sông như biệt thự kinh doanh Menas Zone Vỹ Dạ vừa là tài sản kinh doanh, vừa là khoản đầu tư gia tăng giá trị bền vững.

Với công thức "một vốn bốn lời", biệt thự kinh doanh mở ra cơ hội gia tăng doanh thu trực tiếp từ hoạt động F&B, gia tăng giá trị thương hiệu và mức độ lan tỏa truyền thông từ chính khách hàng nhờ vào không gian ẩm thực giàu trải nghiệm. Xét về lâu dài, nguồn lợi nhuận thứ tư đến từ giá trị tài sản ròng tăng dần theo thời gian - tương tự như chiến lược đầu tư bất động sản thành công của McDonald’s.

Menas Zone Vỹ Dạ hiện đã có sự tham gia của thương hiệu BBQ và Craftbeer - nhà hàng Lumiere Texas. Ngoài ra, một số thương hiệu sắp được ra mắt tại dự án có thể kể đến như Mena Gourmet Market, V-Senses Dining, Lumiere Byblos… Đại diện chủ đầu tư chia sẻ, với số lượng có hạn 13 căn biệt thự kinh doanh độc bản, pháp lý minh bạch đã sẵn sàng bàn giao cho nhà đầu tư từ tháng 8/2025.

Khi nguồn cung bất động sản ven sông tại TP. Huế rất hữu hạn, dòng sản phẩm biệt thự kinh doanh như Menas Zone Vỹ Dạ không chỉ phục vụ nhu cầu đầu tư ngắn hạn của các doanh nghiệp F&B. Đây chính là cơ hội đưa các nhà đầu tư F&B bước ra khỏi vai trò người đi thuê truyền thống để trở thành những người sở hữu bất động sản, chủ động xây dựng trải nghiệm thương hiệu và gia tăng giá trị tài sản trong dài hạn.

Việc nắm giữ một không gian mang tính biểu tượng, sinh lời kép ven sông không chỉ là một quyết định đầu tư, mà đang trở thành tuyên ngôn về tầm nhìn của doanh nghiệp F&B: Xây dựng một đế chế F&B bền vững - nơi giá trị trải nghiệm đồng hành cùng sự gia tăng của giá trị tài sản ròng.

Trong bối cảnh các doanh nghiệp F&B cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc sở hữu một mặt bằng kinh doanh đắc địa không chỉ giúp vận hành thuận lợi mà còn trở thành tài sản cố định, đảm bảo dòng tiền bền vững, gia tăng giá trị thương hiệu.