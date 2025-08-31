Bất động sản Trường Lộc báo lỗ bán niên 2025

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Trường Lộc (Bất động sản Trường Lộc) mới đây đã công bố thông tin về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2025 gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).



Theo đó, Bất động sản Trường Lộc lỗ sau thuế hơn 58 tỷ đồng trong khi nửa đầu năm 2024 vẫn có lãi hơn 9 tỷ đồng. Khoản lỗ này đã xóa sạch lợi nhuận sau thuế chưa phân phối khiến doanh nghiệp lỗ lũy kế hơn 45 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý II/2025.

Nguồn: HNX

Vốn đầu tư của chủ sở hữu trong kỳ tăng mạnh lên 7.550 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả tăng hơn 4.500 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên mức 11.578 tỷ đồng trong đó nợ vay ngân hàng tăng thêm gần 3.000 tỷ đồng lên mức 6.580 tỷ đồng; dư nợ trái phiếu 1.872 tỷ đồng; nợ phải trả khác 1.384 tỷ đồng.

Dữ liệu từ HNX cho biết, ngày 12/9/2024, Bất động sản Trường Lộc hoàn tất phát hành 1.910 tỷ đồng trái phiếu mã TLOCB2425001. Trái phiếu có kỳ hạn một năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 12/9/2025, lãi suất cố định là 12%/năm.

Trong 2 ngày 12/3/2025 và 12/6/2025, Bất động sản Trường Lộc đã thanh toán tổng cộng hơn 114 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu này.

Dữ liệu của PV cho biết, ngày 05/09/2024, Bất động sản Trường Lộc ký Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư và Kinh Doanh số 01/2024/HĐHTĐT/TPX-TRUONGLOC với Công ty Cổ phần Phát triển Thành Phố Xanh liên quan đến phân chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh của Dự Án Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên (Phường Đông Hải 1, quận Hải An và xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) do Tập đoàn Vingroup – CTCP là chủ đầu tư.

Trước thời điểm phát hành lô trái phiếu trên chỉ vài ngày, Bất động sản Trường Lộc đã mang quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng nói trên và các phụ lục liên quan (nếu có) để thế chấp tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

Đến ngày 17/1/2025, Bất động sản Trường Lộc tiếp tục mang tất cả các quyền tài sản và lợi ích hợp pháp thuộc sở hữu 56 hợp đồng mua bán nhà ở tại Dự án Khu đô thị Đại An (Vinhomes Ocean Park 3) ký kết giữa doanh nghiệp này với chủ đầu tư là Công ty CP Vinhomes (với đại diện là Chi nhánh tại Hưng Yên - Công ty Cổ phần Vinhomes) thế chấp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Tuy nhiên, sau đó, doanh nghiệp cũng nhiều lần có động thái rút bớt số tài sản bảo đảm này.

Về tổ chức phát hành, Bất động sản Trường Lộc thành lập tháng 3/2023, trụ sở tại Khu đô thị sinh thái Dream City (Hưng Yên).

Ban đầu, doanh nghiệp này có vốn điều lệ hơn 4.400 tỷ đồng, do Vinhomes sở hữu 99,9%. Đến tháng 8/2024, Bất động sản Trường Lộc có vốn điều lệ 7.550 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm: Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Phúc Sơn nắm 48%, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hưng Nghĩa sở hữu 49% và 3% còn lại thuộc sở hữu của Tổng Giám đốc Nguyễn Phi Long.

Đáng chú ý, ông Long là cổ đông nắm giữ 55,94% cổ phần (tương đương vốn góp gần hơn 2.717,5 tỷ đồng) tại Đầu tư và Phát triển Hưng Nghĩa (tính đến tháng 7/2025).

Ông Nguyễn Phi Long còn là người đại diện pháp luật tại Công ty cổ phần Đầu tư Khu phức hợp Suối Tân.