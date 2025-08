Bất động sản vệ tinh: Bước chuyển mình thành trung tâm phát triển đột phá

Từ "vùng xa" đến trung tâm liên kết vùng chiến lược

Từ vị thế là "vùng xa", Mỹ Phước đang vươn lên trở thành tâm điểm bất động sản vệ tinh phía Bắc TP.HCM, nhờ cú hích mạnh mẽ từ hạ tầng liên vùng. Từng được xem là khu vực "xa xôi, thiếu tiện ích", nay Mỹ Phước đã trở thành điểm đến hấp dẫn với cả người mua ở thực lẫn giới đầu tư trung và dài hạn. Động lực chính đến từ sự bứt phá của hạ tầng giao thông, với hàng loạt dự án trọng điểm như cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, Vành đai 3, Vành đai 4, và mở rộng Quốc lộ 13. Những tuyến đường này rút ngắn thời gian di chuyển, nâng cao khả năng kết nối linh hoạt giữa trung tâm TP.HCM và các vùng ven.

Hạ tầng ngày càng hoàn thiện không chỉ thúc đẩy liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển cho các đô thị vệ tinh, mà còn gia tăng sức hút và giá trị của bất động sản. Quy hoạch sáp nhập TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đã tạo nên một "siêu kết nối" giữa ba cực tăng trưởng năng động bậc nhất cả nước. Đây là cú hích chiến lược, đưa Mỹ Phước vào tâm điểm mới của mạng lưới hạ tầng – dân cư – dòng vốn liên vùng, với vị trí chiến lược trên trục giao thông quan trọng và khả năng tiếp cận nhanh chóng các tuyến huyết mạch như Vành đai 4 và cao tốc TP.HCM - Chơn Thành.

EcoLakes Mỹ Phước thu hút làn sóng cư dân mới nhờ vị trí, hạ tầng cùng hệ sinh thái đa tiện ích

Sự phát triển vượt bậc về hạ tầng đã thúc đẩy làn sóng giãn dân từ TP.HCM, kéo theo sự ra đời của các dự án khu đô thị kiểu mẫu như EcoLakes Mỹ Phước trong vòng 5 năm gần đây. Từ vùng đất chủ yếu dành cho công nghiệp và logistics, Mỹ Phước đang chuyển mình thành đô thị hiện đại, quy hoạch bài bản, tích hợp tiện ích sống và môi trường sinh thái, sẵn sàng bứt phá trong dài hạn. Các dự án sinh thái như EcoLakes Mỹ Phước trở thành lựa chọn lý tưởng cho cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư dài hạn, đáp ứng nhu cầu "gần TP.HCM đủ để làm việc, xa vừa đủ để sống thư thái".

The GLAMOUR - Biểu tượng mới của đô thị vệ tinh phía Bắc TP.HCM

Trong bức tranh phát triển sôi động của Mỹ Phước, EcoLakes Mỹ Phước ghi dấu ấn với không gian sống xanh, tiện ích đồng bộ và quy hoạch hiện đại. Nổi bật trong số đó, The GLAMOUR vươn lên như biểu tượng sống mới tại đô thị vệ tinh phía Bắc TP.HCM, thu hút mạnh mẽ sự quan tâm từ cả cư dân lẫn nhà đầu tư.

Lấy cảm hứng từ kiến trúc tân cổ điển Pháp, The GLAMOUR mang phong cách thanh lịch và sang trọng. Cảnh quan toàn khu mang đậm hơi thở châu Âu hiện đại, nổi bật với hai công viên trung tâm – Forest Park và Dreams Park, cùng các không gian cộng đồng mở, tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và tiện ích đô thị. Hệ thống hồ nước, mảng xanh rộng lớn và chuỗi tiện ích nội khu đa dạng như hồ bơi vô cực, khu thể thao, khu BBQ, khu vui chơi ngoài trời, và đài phun nước đan xen, tất cả góp phần kiến tạo một nhịp sống thư giãn, cân bằng mỗi ngày cho cư dân.

The GLAMOUR thuộc phân khúc cao cấp với lối kiến trúc tân cổ điển, sang trọng và nổi bật tại EcoLakes Mỹ Phước

Chính sự chỉn chu từ quy hoạch đến tiện ích đã giúp The GLAMOUR trở thành lựa chọn an cư lý tưởng cho các gia đình hiện đại. Khả năng kết nối thuận tiện với các trung tâm kinh tế nhờ hạ tầng phát triển càng làm tăng sức hút của dự án.

"Tôi từng đắn đo vì nghĩ khu này hơi xa, nhưng khi đến xem thực tế thì ngạc nhiên vì hạ tầng tốt hơn mình tưởng. Không gian sống nhiều cây xanh, yên tĩnh và sạch sẽ, rất phù hợp cho gia đình có cả trẻ nhỏ và người lớn tuổi", chị Hồng Linh, TP.HCM (Bình Dương cũ) chia sẻ.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, The GLAMOUR còn mở ra cơ hội đầu tư bền vững. Với sự chuyển mình của Mỹ Phước từ trung tâm công nghiệp truyền thống thành đô thị vệ tinh đa chức năng, khu vực này đang hình thành mặt bằng giá bất động sản mới với tiềm năng tăng trưởng vượt trội. Nhu cầu ở thực ngày càng tăng, đặc biệt từ nhóm chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp lân cận, khiến The GLAMOUR trở thành lựa chọn lý tưởng cho cả mục đích ở và đầu tư.

"Tôi chọn The GLAMOUR vì khu vực đã có nhu cầu ở thực rõ nét, đặc biệt từ chuyên gia trong các khu công nghiệp. Với sản phẩm hoàn thiện và tiện ích đầy đủ, khả năng cho thuê rất rõ ràng. Tôi không xem đây là cơ hội lướt sóng mà là nơi giữ tài sản dài hạn, vừa có dòng tiền ổn định, vừa an tâm về giá trị," anh Tuấn, TP.HCM cho hay.

Trong làn sóng dịch chuyển ra các đô thị vệ tinh, Mỹ Phước đang trở thành lựa chọn ưu tiên nhờ vị trí kết nối thuận tiện, quy hoạch bài bản và không gian sống chất lượng. The GLAMOUR tại EcoLakes Mỹ Phước chính là biểu tượng rõ nét cho xu hướng sống mới: dễ dàng kết nối với trung tâm kinh tế, lý tưởng để an cư và bền vững để đầu tư lâu dài. Với sự bứt phá của hạ tầng và tầm nhìn quy hoạch chiến lược, Mỹ Phước không chỉ là "vùng vệ tinh" mà đang vươn mình trở thành trung tâm phát triển mới, nơi hội tụ giá trị sống và đầu tư bền vững.