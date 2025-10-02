Bất động sản Việt Nam đang chứng kiến sự xuất hiện trở lại của một thế hệ Việt kiều

Sau làn sóng hồi hương hậu đại dịch, Việt Nam chứng kiến sự xuất hiện trở lại của một thế hệ Việt kiều và chuyên gia quốc tế gốc Việt. Họ là những người từng giữ vị trí quan trọng tại các tập đoàn bất động sản hàng đầu ở Sydney, Toronto, New York hay Seoul.

Không chỉ mang về vốn liếng tài chính, thế hệ chuyên gia Việt toàn cầu đang trở lại với hành trang gồm kinh nghiệm quốc tế, tư duy phát triển bền vững và khát vọng cống hiến, đặc biệt là ở phân khúc bất động sản cao cấp. Sự dịch chuyển này không chỉ là xu hướng cá nhân mà đang trở thành một lực đẩy đáng kể cho thị trường địa ốc Việt Nam giai đoạn 2026 - 2027.

Kể từ khi Luật Đất đai 2024 và Luật Kinh doanh Bất động sản sửa đổi chính thức có hiệu lực, hành lang pháp lý rộng mở hơn cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã ngay lập tức kích hoạt lại dòng vốn từ kiều bào, đặc biệt ở các quốc gia như Úc, Mỹ, Canada… vào thị trường nhà ở tại quê hương. Nổi bật trong nhóm này là thế hệ chuyên gia trẻ, am hiểu thị trường quốc tế và mang tư duy vận hành hiện đại.

Họ không đơn thuần là người mua nhà để đầu tư hoặc an cư, mà đang có xu hướng chuyển mình thành những nhà phát triển dự án, cố vấn kinh doanh, quản lý vận hành và cấu trúc tiêu chuẩn sống mới cho bất động sản cao cấp tại Việt Nam, đặc biệt là các dự án siêu sang có giá trị lên đến hàng chục triệu đô la Mỹ, tại những vị trí đắc địa như trung tâm TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng hoặc các đô thị nghỉ dưỡng biển như Phú Quốc, Hạ Long.

Trở về sau nhiều năm làm việc trong ngành bất động sản cao cấp tại Úc, bà Sunny Hoàng, Giám đốc Tiếp thị và Kinh Doanh tập đoàn The Apple Tree Group cho rằng, nhìn từ bức tranh toàn cầu, sự khác biệt trong khẩu vị đầu tư giữa thị trường bất động sản cao cấp tại các nước phần nào lý giải vì sao thế hệ chuyên gia Việt hồi hương.

Bà Sunny Hoàng, Giám đốc Tiếp thị và Kinh Doanh tập đoàn The Apple Tree Group.

Theo bà Sunny, tại Úc, các nhà đầu tư cá nhân hay tổ chức đầu tư chuyên nghiệp luôn ưu tiên những sản phẩm bất động sản có tính bền vững, dòng tiền ổn định từ cho thuê và sự minh bạch pháp lý. Những yếu tố như tiêu chuẩn sống, thiết kế xanh, tiện ích đồng bộ và dịch vụ quản lý chuyên nghiệp là tiên quyết, không phải lợi thế.

Người mua bất động sản tại Úc, đều sử dụng luật sư đại diện, nhà tư vấn tài chính trong suốt quá trình giao dịch, để hỗ trợ xem xét tất cả các yếu tố về mặt pháp lý, hợp đồng mua bán, cũng như bài toán tài chính. Bất động sản ở Úc là công cụ tài chính dài hạn, được hoạch định bài bản trong kế hoạch tài chính cá nhân, thay vì là một tài sản đầu cơ ngắn hạn.

Điều này có phần khác biệt với thị trường bất động sản cao cấp Việt Nam. Trước 2022 phần nhiều bất động sản Việt Nam mang tính đầu cơ, với trọng tâm là vị trí trung tâm và khả năng tăng giá. Nhiều người mua chọn căn hộ hay biệt thự chỉ vì thương hiệu, vị trí dự án hoặc yếu tố "giữ chỗ", thay vì xét đến khả năng khai thác dòng tiền hay trải nghiệm sống dài hạn.

Tuy nhiên, các chỉ báo hiện tại cho thấy thị trường đang tái cấu trúc rõ rệt. Theo dự báo từ Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), giai đoạn 2026 - 2027 , giá bất động sản cao cấp tại TP.HCM và Hà Nội có thể tăng từ 7% đến 12% mỗi năm, tùy thuộc vào vị trí, pháp lý và hạ tầng xung quanh.

Cùng lúc đó, tỷ lệ hấp thụ sản phẩm thuộc phân khúc này, đặc biệt là căn hộ hạng A, biệt thự liền kề có tiện ích cao cấp, sẽ cải thiện rõ rệt nhờ sự ổn định của lãi suất vay và chính sách sở hữu cởi mở hơn cho người Việt ở nước ngoài.

Bà Sunny phân tích, thế hệ chuyên gia Việt toàn cầu đang định hình một làn sóng tái định vị thị trường bất động sản cao cấp và siêu cao cấp trong quá trình phát triển bất động sản. Ở đó, những yêu cầu cốt lõi về minh bạch pháp lý, dịch vụ quản lý tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt chú trọng đến trải nghiệm của khách hang được chú trọng. Thế hệ này không chỉ vì mong muốn hồi hương hay kết nối với Việt Nam mà vì nhìn thấy lợi thế thực tế: từ chính sách, từ chi phí, đến nhu cầu thị trường.

Từ góc độ chính sách, vị này cho rằng, nếu Việt Nam muốn tận dụng làn sóng này làm động lực tăng trưởng dài hạn, cần có thêm các hướng dẫn pháp lý rõ ràng hơn cho kiều bào sở hữu và phát triển bất động sản. Đồng thời, cần có chính sách thu hút chuyên gia hồi hương bằng các gói hỗ trợ đặc biệt, cũng như cơ chế để họ tham gia sâu vào hệ sinh thái phát triển đô thị bền vững.

“Việc khơi thông nguồn lực từ kiều hối, đặc biệt là kiều hối trí tuệ, chất xám nhập khẩu sẽ là chìa khóa đưa thị trường bất động sản cao cấp Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ. Đây không chỉ là bài toán kinh tế, mà còn là chiến lược phát triển quốc gia lâu dài”, bà Sunny nhấn mạnh.

Nhận định về xu hướng của thị trường bất động sản trong thời gian tới, bà Sunny Hoàng cho rằng, giá bất động sản cao cấp tiếp tục đi lên, ít nhất trong năm nay và năm sau, đặc biệt tại trung tâm các thành phố lớn và các khu vực sau sáp nhập có hạ tầng đang phát triển mạnh.

Tỷ lệ hấp thụ phân khúc cao cấp - hạng sang sẽ tốt hơn cho những dự án đáp ứng cả 3 yếu tố “vị trí – pháp lý – tiện nghi cao cấp và trải nghiệm khách hàng”. Sự dịch chuyển từ đầu cơ sang khai thác thực tế cũng là yếu tố đáng quan tâm. Nhiều nhà đầu tư cao cấp bây giờ không chỉ quan tâm “lướt sóng” mà muốn có dòng thu nhập cho thuê (căn hộ cho thuê, serviced apartment, căn hộ cao cấp cho khách công tác nước ngoài, người nước ngoài, Việt kiều về thăm thân…).

Ngoài ra, trong năm tới thị trường sẽ chứng kiến sự phân hóa rõ hơn giữa các địa phương: Hà Nội, TP.HCM tiếp tục là dẫn dắt về phân khúc cao cấp, hạng sang. Trong khi các thị trường như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Biên Hoà – Đồng Nai, Long An… cũng được hưởng lợi kép nhờ hạ tầng phát triển. Yếu tố pháp lý và chính sách sẽ là điểm then chốt quyết định niềm tin của nhà đầu tư, đặc biệt với Việt kiều và nhà đầu tư nước ngoài. Nếu các luật liên quan như Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, quyền sở hữu của người Việt ở nước ngoài được thực thi tốt thì dòng vốn kiều hối sẽ đổ vào mạnh hơn.