Bắt đường dây lập 17 công ty 'ma' bán hóa đơn hơn 4.000 tỷ ở Đồng Nai

Ngày 29/11, theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam: Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Chí Tình, Trần Thị Mến và Lê Văn Đính để điều tra về hành vi In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn , chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước xảy ra trên địa bàn phường Phước Tân.

Các quyết định tố tụng đối với nhóm bị can đã được Viện KSND tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Mến, Đính, Tuyến, Tình (từ trái sang phải) tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Theo cơ quan công an, trước đó, qua quá trình trinh sát và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án nhằm triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) quy mô lớn do Nguyễn Văn Tuyến cầm đầu.

Bằng thủ đoạn tinh vi, Tuyến đứng ra tổ chức thành lập 17 doanh nghiệp “ma” trên nhiều địa bàn thuộc tỉnh Đồng Nai. Các doanh nghiệp này không phát sinh hoạt động sản xuất - kinh doanh thật mà chỉ được tạo lập nhằm xuất bán hóa đơn GTGT khống cho hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy tổng giá trị ghi trên số hóa đơn khống mà đường dây này phát hành lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

Tang vật vụ án. (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Đây được coi là một trong những đường dây mua bán hóa đơn trái phép quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi mà Công an Đồng Nai triệt phá gần đây. Việc phát hiện và xử lý kịp thời giúp ngăn chặn thất thu ngân sách và siết chặt quản lý thuế trên địa bàn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thông báo, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động mua bán hóa đơn GTGT từ nhóm của Nguyễn Văn Tuyến cần chủ động liên hệ làm việc để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra.

Địa điểm tiếp nhận tại Phòng Cảnh sát kinh tế, số 1034 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài. Người dân và doanh nghiệp cũng có thể liên hệ qua số điện thoại 0693.480.187 để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định pháp luật.