Bắt giam nguyên cán bộ địa chính phường lừa đảo gần 29 tỷ đồng

Theo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, điều tra ban đầu xác định, trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2025, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Nguyệt đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số người dân để làm giả hợp đồng ủy quyền liên quan đến đất đai, đồng thời cung cấp thông tin gian dối để người dân ký vào các giấy tờ.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Nguyễn Minh Nguyệt. Ảnh: CACC

Sau đó, đối tượng mang các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của những người này đi thế chấp hoặc chuyển nhượng cho nhiều người khác nhằm chiếm đoạt tiền. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền mà Nguyệt chiếm đoạt lên tới hơn 28,8 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 27/2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Nguyễn Minh Nguyệt về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo khoản 3 Điều 341 của Bộ luật Hình sự Việt Nam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị những ai là bị hại liên quan đến Trần Nguyễn Minh Nguyệt nhanh chóng liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra tại số 47 Nguyễn Ái Quốc, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật.