UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc thành lập Tổ soạn thảo Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương (Tổ soạn thảo).

Một góc phường Trấn Biên bên sông Đồng Nai

Theo quyết định này, bà Đinh Thị Dạ Thảo, Phó Chánh văn phòng phụ trách Văn phòng UBND tỉnh được giao làm Tổ trưởng Tổ soạn thảo; ông Lê Văn Cường, Trưởng Phòng Tổ chức chính quyền, Sở Nội vụ được giao làm Tổ phó Tổ soạn thảo. Tổ soạn thảo còn có đại diện các sở, ngành của tỉnh.

Tổ soạn thảo có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức nghiên cứu, xây dựng Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, sát tình hình thực tiễn của tỉnh.

Đồng thời, rà soát toàn diện các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính cấp tỉnh là thành phố trực thuộc Trung ương; phân loại đơn vị hành chính; phân loại đô thị; hệ thống đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, nhất là tiêu chuẩn phường, tỉ lệ đô thị hóa, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các tiêu chí liên quan khác.

Tổ soạn thảo thực hiện việc xây dựng dự thảo các tài liệu, hồ sơ liên quan gồm: Tờ trình thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương; Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt mục tiêu xây dựng tỉnh Đồng Nai phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại; phấn đấu đến năm 2030 đạt các tiêu chuẩn cơ bản của thành phố trực thuộc Trung ương. Hiện nay, tỉnh Đồng Nai có diện tích hơn 12.700 km2, chiếm 3,84% diện tích cả nước và đứng thứ 9/34 tỉnh, thành cả nước; quy mô dân số khoảng 4,5 triệu người, chiếm khoảng 4,43% dân số cả nước và đứng thứ 5 cả nước về quy mô dân số. Tỉnh hiện có 95 đơn vị hành chính cấp xã gồm 72 xã và 23 phường.



