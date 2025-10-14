Bắt giam Shark Bình, tạm giữ 597 cây vàng, 18 sổ đỏ

Bị can Nguyễn Hoà Bình tại cơ quan điều tra.

Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình do đơn vị điều tra, khám phá trong thời gian qua liên quan đến lĩnh vực kinh tế, môi trường.

Trong đó, đánh chú ý là vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình, hay còn gọi là Shark Bình là Chủ tịch HĐQT và một số công ty liên quan.

Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình và 9 bị can khác để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Cơ quan điều tra tạm giữ tài sản khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm: 597 cây vàng, USD, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô...

Xác định ông Bình lợi dụng uy tín để đăng tải thông tin về quỹ đầu tư Next100 Blockchain" cam kết đầu tư dự án tiền số với tổng số vốn 50 triệu USD trong 10 năm nhằm quảng bá đồng tiền AntEx và củng cố niềm tin của nhà đầu tư, tránh xảy ra tình trạng bán tháo.

Sau đó dự án triển khai không đúng lộ trình, ông Bình và cổ đông NextTech thống nhất rút tiền từ ví tổng dự án AntEx chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân để bán quy ra tiền Việt để chia nhau.

Cảnh sát có mặt tại trụ sở công ty NextTech.

Như tin đã đưa, thời gian vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin phản ánh liên quan dự án tiền số AntEx, được cho là nằm trong hệ sinh thái NextTech Group của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình. Cụ thể, một số nhà đầu tư cho rằng họ bị mất tiền hoặc không rút được vốn sau khi đầu tư vào nền tảng này.

Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, xác minh thông tin mà báo chí, mạng xã hội phản ánh để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Qua rà soát các nguồn tin báo tố giác tội phạm, các đơn vị liên quan như Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội… đã tiếp nhận 1 trường hợp có đơn liên quan việc đầu tư dự án tiền số AntEx.

Công an TP Hà Nội khẳng định, những người có đơn tố giác tội phạm đều sẽ được tiếp nhận, giải quyết theo đúng quy định theo đúng tinh thần “không có ngoại lệ, không có vùng cấm”.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày 6/10 - 7/10, cảnh sát có mặt tại trụ sở công ty của ông Bình tại số 18 Tam Trinh (Hà Nội). Quá trình khám xét, cảnh sát niêm phong nhiều thùng đồ di chuyển khỏi đây phục vụ công tác điều tra.

Dự án tiền số AntEx (token AntEx) ra mắt khoảng tháng 9/2021 và từng được giới thiệu là một hệ sinh thái Blockchain “Make in Vietnam” với tham vọng xây dựng sàn giao dịch phi tập trung, ví điện tử và nhiều ứng dụng tài chính số.

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt, tiền số AntEx liên tục lao dốc, mất gần như toàn bộ giá trị, khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ nặng. Dự án có sự góp mặt của quỹ NextTech/Next100 do ông Nguyễn Hòa Bình sáng lập trong vai trò nhà đầu tư.