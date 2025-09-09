Bắt giữ 2 vợ chồng Trần Trung và Hoàng Thu Trang
Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Trung và Hoàng Thu Trang nhưng cả hai đã bỏ trốn nên công an phát lệnh truy nã toàn quốc.
Tối 8/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết vừa bắt giữ hai đối tượng bị truy nã là Trần Trung (SN 1973) và vợ là Hoàng Thu Trang (SN 1982), cùng trú tại số 783 Bạch Đằng, phường Hồng Hà, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Theo điều tra, do mâu thuẫn trong việc thuê nhà, ngày 8/1/2025, vợ chồng Trung – Trang cùng một số người đã đến gặp chị H. (SN 1992) tại khu tập thể Thành Công. Tại đây, hai bên xảy ra xô xát, nhóm của Trung và Trang đã đuổi đánh nhóm chị H, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.
Ngày 29/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Trung và Hoàng Thu Trang về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tuy nhiên, cả hai đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 29/8/2025, cơ quan điều tra phát lệnh truy nã toàn quốc đối với hai đối tượng này.
Qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phát hiện vợ chồng Trung – Trang đang lẩn trốn tại địa bàn thành phố. Đến 19h ngày 7/9, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công cả hai.
Các đối tượng hiện được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Điều 318, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) – Tội gây rối trật tự công cộng
1. Người nào gây rối trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: có tổ chức; dùng vũ khí, hung khí; gây cản trở giao thông; gây đình trệ hoạt động công cộng; hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng; tái phạm nguy hiểm… thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.
