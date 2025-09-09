Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt giữ 2 vợ chồng Trần Trung và Hoàng Thu Trang

09-09-2025 - 07:50 AM | Xã hội

Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Trung và Hoàng Thu Trang nhưng cả hai đã bỏ trốn nên công an phát lệnh truy nã toàn quốc.

Tối 8/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết vừa bắt giữ hai đối tượng bị truy nã là Trần Trung (SN 1973) và vợ là Hoàng Thu Trang (SN 1982), cùng trú tại số 783 Bạch Đằng, phường Hồng Hà, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo điều tra, do mâu thuẫn trong việc thuê nhà, ngày 8/1/2025, vợ chồng Trung – Trang cùng một số người đã đến gặp chị H. (SN 1992) tại khu tập thể Thành Công. Tại đây, hai bên xảy ra xô xát, nhóm của Trung và Trang đã đuổi đánh nhóm chị H, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Bắt giữ 2 vợ chồng Trần Trung và Hoàng Thu Trang- Ảnh 1.

Quyết định truy nã 2 bị can - Ảnh: CA TP Hà Nội

Ngày 29/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Trung và Hoàng Thu Trang về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tuy nhiên, cả hai đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 29/8/2025, cơ quan điều tra phát lệnh truy nã toàn quốc đối với hai đối tượng này.

Qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phát hiện vợ chồng Trung – Trang đang lẩn trốn tại địa bàn thành phố. Đến 19h ngày 7/9, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công cả hai.

Các đối tượng hiện được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 318, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) – Tội gây rối trật tự công cộng

1. Người nào gây rối trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: có tổ chức; dùng vũ khí, hung khí; gây cản trở giao thông; gây đình trệ hoạt động công cộng; hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng; tái phạm nguy hiểm… thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội hầu toà

Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội hầu toà Nổi bật

Truy nã đặc biệt Nguyễn Hoàng Nam buôn bán hàng cấm

Truy nã đặc biệt Nguyễn Hoàng Nam buôn bán hàng cấm Nổi bật

Miền Bắc bước vào đợt mưa lớn kéo dài

Miền Bắc bước vào đợt mưa lớn kéo dài

07:12 , 09/09/2025
Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Không nên khuyến khích công chức viết đơn xin thôi việc

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Không nên khuyến khích công chức viết đơn xin thôi việc

07:09 , 09/09/2025
Cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: Làm trợ lý, thư ký có những rủi ro không thể lường trước

Cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: Làm trợ lý, thư ký có những rủi ro không thể lường trước

06:43 , 09/09/2025
Vụ hóa đơn tiền điện của 2 gia đình bố và con trai giống hệt nhau ở Phú Thọ: Đã có kết quả kiểm tra

Vụ hóa đơn tiền điện của 2 gia đình bố và con trai giống hệt nhau ở Phú Thọ: Đã có kết quả kiểm tra

21:15 , 08/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên