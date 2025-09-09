Bắt giữ 2 vợ chồng Trần Trung và Hoàng Thu Trang

Tối 8/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết vừa bắt giữ hai đối tượng bị truy nã là Trần Trung (SN 1973) và vợ là Hoàng Thu Trang (SN 1982), cùng trú tại số 783 Bạch Đằng, phường Hồng Hà, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo điều tra, do mâu thuẫn trong việc thuê nhà, ngày 8/1/2025, vợ chồng Trung – Trang cùng một số người đã đến gặp chị H. (SN 1992) tại khu tập thể Thành Công. Tại đây, hai bên xảy ra xô xát, nhóm của Trung và Trang đã đuổi đánh nhóm chị H, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Quyết định truy nã 2 bị can - Ảnh: CA TP Hà Nội

Ngày 29/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Trung và Hoàng Thu Trang về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tuy nhiên, cả hai đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 29/8/2025, cơ quan điều tra phát lệnh truy nã toàn quốc đối với hai đối tượng này.

Qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phát hiện vợ chồng Trung – Trang đang lẩn trốn tại địa bàn thành phố. Đến 19h ngày 7/9, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công cả hai.

Các đối tượng hiện được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.