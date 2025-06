Bắt giữ Châu Vĩnh Phú ngay tại Sân bay Nội Bài

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đà Nẵng chiều ngày 03/6/2025 cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Đội Kiểm soát hải quan – Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (thuộc Chi cục Hải quan khu vực 1) bắt quả tang đối tượng mua bán 5000 viên thuốc lắc được “ngụy trang” trong các gói thực phẩm chức năng giảm cân vừa được vận từ nước ngoài về Việt Nam.

Theo đó, đối tượng bị phát hiện, bắt giữ khi vừa tiếp cận để nhận lô hàng là Châu Vĩnh Phú (41 tuổi), trú phường Hải Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Châu Vĩnh Phú và số tang vật - Ảnh: CA Đà Nẵng

5000 viên thuốc lắc được nguỵ trang trong các gói thực phẩm chức năng giảm cân - Ảnh: CA Đà Nẵng

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện Phú có biểu hiện nghi vấn nên đã đưa vào diện quản lý, giám sát.

Quá trình thu thập thông tin, nhận thấy Phú là đầu mối, mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam nên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Đội Kiểm soát hải quan – Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (thuộc Chi cục Hải quan khu vực 1) cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội tổ chức đấu tranh.

Đến ngày 03/6, tại khu vực trên đường Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Châu Vĩnh Phú khi đối tượng vừa nhận thùng hàng có chứa ma tuý.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 5000 viên thuốc lắc được ngụy trang dưới dạng thực phẩm chức năng (thức ăn kiêng) được để trong thùng hàng. Được biết, Châu Vĩnh Phú là đối tượng từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy; mới trở về địa phương chưa lâu nhưng tiếp tục tái phạm.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Châu Vĩnh Phú để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.