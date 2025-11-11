Bắt giữ đối tượng Nguyễn Hải Hà
Nguyễn Hải Hà bị truy nã về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
- 11-11-2025Bắt tạm giam Phùng Thị Thanh
- 11-11-2025Ảnh: Bắt Giám đốc Phan Văn Khiến, kế toán Nguyễn Thị Phương và khám xét công ty
- 10-11-2025Bắt Nguyễn Thị Hà sinh năm 1996
Công an Thành phố Hà Nội ngày 11/11 cho biết, Công an phường Vĩnh Tuy đã bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Hải Hà (SN 1981; trú tại phường Đống Đa, TP. Hà Nội).
Theo hồ sơ, ngày 16/10/2019, Hà bị Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội truy nã về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Vĩnh Tuy phát hiện thông tin đối tượng xuất hiện trên địa bàn nên đã triển khai kế hoạch bắt giữ. Hồi 18h00’ ngày 16/10/2025, Công an phường Vĩnh Tuy đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hải Hà tại ngõ 230 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy.
Hiện, Công an phường Vĩnh Tuy đã lập hồ sơ bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội để điều tra, giải quyết theo quy định.
Đời sống và pháp luật