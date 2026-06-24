Bắt giữ người phụ nữ SN 1993 vì bỏ con lại trong ô tô một mình giữa trời nắng nóng để đi siêu thị

Một người mẹ tại Cypress, California (Mỹ) vừa bị buộc tội sau khi bỏ lại đứa con 4 tuổi của mình trong chiếc ô tô nóng bức để vào mua sắm tại siêu thị Costco, theo thông tin từ cơ quan chức năng.

Hồ sơ tòa án cho biết Vannie Nguyen, 33 tuổi, đang phải đối mặt với cáo buộc bỏ rơi trẻ em với ý định quay lại.

Sự việc xảy ra vào ngày Chủ nhật (21/6) vừa qua, Văn phòng Cảnh sát trưởng Phân khu 4 Quận Harris đã nhận được tin báo và nhanh chóng có mặt tại siêu thị Costco nằm trên đường Northwest Freeway ở Cypress sau khi có báo cáo về một đứa trẻ bị bỏ lại một mình bên trong xe.

Vannie Nguyen

Cơ quan chức năng cho biết đứa trẻ đã bị bỏ lại trong một chiếc xe tắt máy giữa thời tiết nắng nóng. Theo thông tin từ văn phòng cảnh sát trưởng, đứa trẻ đã phải ở trong xe khoảng 30 phút trước khi được người dân xung quanh phát hiện và giải cứu ra ngoài. Đội ngũ y tế khẩn cấp EMS sau đó đã tiến hành kiểm tra sức khỏe và hỗ trợ hạ nhiệt cho bé.

Cảnh sát cho biết người mẹ sau đó đã từ trong cửa hàng bước ra và lập tức bị bắt giữ.

Chia sẻ về vụ việc này, Cảnh sát trưởng Mark Herman nhấn mạnh rằng nhiệt độ bên trong một chiếc xe có thể tăng lên mức nguy hiểm cực kỳ nhanh chóng, thậm chí chỉ trong vòng vài phút. Ông cũng đưa ra lời cảnh báo rằng mọi người tuyệt đối không được để trẻ em hoặc thú cưng một mình trong xe mà không có sự giám sát, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước hành động nhanh nhạy của những người dân đã kịp thời can thiệp để cứu giúp đứa trẻ.

Nguồn: Fox26