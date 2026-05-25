Chỉ trong 10 ngày (từ ngày 13/5 đến 23/5/2026), Công an phường Trảng Bom (TP Đồng Nai) đã triển khai bắt giữ thành công 7 đối tượng, trong đó có 2 đối tượng truy nã và 5 đối tượng truy tìm liên quan nhiều vụ việc xảy ra trong và ngoài địa phương.

Lực lượng Công an phường đã bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Thị Thúy Hiền (SN 1984) về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” sau 02 ngày ban hành Quyết định truy nã ; phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Nai truy bắt thành công đối tượng truy nã Trần Hữu Việt (SN 1991) khi đang lẩn trốn tại khu phố 7, phường Trảng Bom.

Đối tượng Nguyễn Thị Thúy Hiền

Đối với công tác truy tìm, Công an phường Trảng Bom đã phối hợp Công an phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh truy bắt đối tượng Nguyễn Thị Hằng (SN 1986) liên quan vụ trộm tiền, vàng xảy ra tại Bệnh viện Từ Dũ thu giữ nhiều tang vật của vụ án.

Công an phường cũng phối hợp Công an TP. Hồ Chí Minh truy xét thành công vụ “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 17/5/2026 tại phường Tân Uyên, TP. Hồ Chí Minh, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Châu (SN 1969) khi đang lẩn trốn trên địa bàn, thu giữ 01 dây chuyền vàng và 01 điện thoại di động – là tang vật của vụ án. Đáng chú ý Châu là đối tượng đã có 02 tiền án về tội đánh bạc, 08 tiền án tội trộm cắp.

Đối tượng Nguyễn Thị Hằng

Bên cạnh đó, từ thông tin của Công an xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng. Công an phường đã triển khai tra cứu thông tin, rà soát địa bàn, phát hiện bắt giữ đối tượng Ngô Minh Phượng (SN 1994), là đối tượng có quyết định truy tìm người đã có quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc bỏ trốn bàn giao cho Công an xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Đặc biệt Công an phường đã trực tiếp kiểm tra, phát hiện bắt giữ và bàn giao cho Phòng PC01 Công an TP Đồng Nai 02 đối tượng gồm Lê Quốc Tiến (SN 2007) và Lê Văn Quốc Toàn (SN 2005), cùng ngụ khu phố 2, phường Trảng Bom, là các đối tượng có quyết định truy tìm để phục vụ điều tra vụ “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại khu phố 3, phường Trảng Bom.