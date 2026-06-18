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Bắt giữ TikToker Hà My đăng clip vu khống Bệnh viện Xanh Pôn, Phương Đông

| | Xã hội

Nguyễn Thiên Hương dùng tài khoản TikTok Hà My đăng nhiều clip bịa đặt, vu khống Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông.

Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với bị can Nguyễn Thiên Hương (SN 1982; trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị can Nguyễn Thiên Hương.

Theo điều tra, từ tháng 7/2025 đến tháng 11/2025, Nguyễn Thiên Hương đã đăng tải 9 video clip trên tài khoản TikTok “Hà My” (@h.my3208) với nội dung bịa đặt, vu khống, kích động xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông.

Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội đang điều tra làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định.

Mới đây, một TikToker nổi tiếng cũng bị xử lý do đăng tin sai sự thật.

Cụ thể, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 8.750.000 đồng đối với P.T.K. (SN 1995; trú ở thôn Xuôi Ngành, xã Bình Nguyên, Phú Thọ) về hành vi “cung cấp thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên mạng xã hội”.

P.T.K. là chủ tài khoản TikTok “Khuê Ơi Dậy đi” đăng tải những thông tin so sánh giữa người miền Nam và người miền Bắc về điều kiện kinh tế, hạ tầng, lối sống, phương tiện đi lại (so sánh số lượng ô tô)…của người dân 2 miền và vấn đề cứu trợ trong thời điểm xảy ra đại dịch COVID-19.

K. thừa nhận nội dung đăng tải sai sự thật, xuyên tạc để câu like, câu view, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng nhằm phát triển trang cá nhân của mình được nhiều người biết đến.

Viên Minh/VTC News

VTC News

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