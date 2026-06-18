Thái Thị Hoàng Oanh SN 1982 đã bị bắt

Ngày 18/6, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phối hợp Công an xã Sơn Hòa tổ chức xác minh, truy tìm và áp giải người bị kết án phạt tù đang tại ngoại là Thái Thị Hoàng Oanh (SN 1982, trú thôn Phú Hữu, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) đi chấp hành án phạt tù.

Trước đó, Oanh bị Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2019, Oanh mua một thửa đất có diện tích 334,8 m² tại xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên cũ (nay là xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) và được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Do làm mất sổ đỏ nên sau khi thực hiện thủ tục đề nghị cấp lại, năm 2020, Oanh đã bán thửa đất trên cho người khác để lấy tiền tiêu xài.

Tuy nhiên, trong quá trình dọn nhà, phát hiện giấy chứng nhận cũ (đã hết hiệu lực) thất lạc, không bị mất. Nổi lòng tham, Oanh đã hai lần sử dụng giấy tờ này mang đi thế chấp, vay tiền của hai nạn nhân, mỗi người 250 triệu đồng để trả nợ và tiêu xài. Khi vụ việc bại lộ, Oanh bị kết án 7 năm tù giam.

Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, Oanh có đơn xin hoãn chấp hành án phạt tù và đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận một lần. Tuy nhiên, đến lần đề nghị thứ hai, việc xin hoãn thi hành án không được chấp nhận. Từ đó, Oanh đã đi khỏi nơi cư trú, lẩn trốn nhiều nơi nhằm tránh thi hành án.

Mặc dù Công an xã và Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhiều lần liên hệ, vận động gia đình đưa Oanh ra trình diện, chấp hành án để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật nhưng không đạt kết quả.

Sau nhiều lần xác minh, truy tìm, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện nơi Oanh lẩn trốn và tổ chức áp giải đối tượng đi chấp hành án, bảo đảm pháp luật nghiêm minh.

Về nhân thân lai lịch, năm 2015, Oanh đã từng bị tuyên phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội Chứa mại dâm.