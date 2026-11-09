Bắt Hoàng Trần Hiệp SN 1991 trong chuyên án lớn liên quan số tiền 14 tỷ đồng

Công an thành phố Đồng Nai ngày 8/11/2026 cho biết vừa phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị, địa phương triệt phá chuyên án ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia do “Đối tượng có Quyết định truy nã cầm đầu”.

Trước đó, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đồng Nai đã chủ động rà soát, phát hiện 02 nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn thành phố Đồng Nai do Nguyễn Đình Tin (SN 1987, thường trú xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai) và Nguyễn Ngọc Tâm (SN 1973, thường trú xã Nghi Quang, tỉnh Nghệ An, nơi ở hiện nay phường Đồng Xoài, TP Đồng Nai) cầm đầu.

Qua quá trinh xác minh, xác định Tin và Tâm mua ma túy của đối tượng Hoàng Trần Hiệp (Hiệp nhóc, Hiệp đen), SN 1991, thường trú xã Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk (đây là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk). Hiệp luôn mang theo súng quân dụng trong người, sẵn sàng nổ súng chống trả nếu bị truy bắt.

Tang vật cơ quan Công an thu giữ - Ảnh: Công an Đồng Nai

Sau thời gian điều tra, vào lúc 06 giờ 30 phút ngày 27/10/2026, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ Hoàng Trần Hiệp khi Hiệp chuẩn bị lên xe ô tô Fortuner gắn biển số giả 17A-077.45 tại phường Bình Phước, TP Đồng Nai.

Công an thu giữ 18kg ma túy đá, 05 bánh heroin, 1,8 kg Ketamin, 1.800 viên hồng phiến; 01 khẩu súng, 05 viên đạn, 03 xe ô tô, 05 xe mô tô, 40 điện thoại di động; 01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy; 450 triệu đồng. Sau khi bắt giữ Hiệp, các tổ công tác đã đồng loạt triển khai bắt giữ 06 nhóm đối tượng, triệu tập, bắt giữ tổng cộng 104 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng Hiệp - Tâm - Tin - Ảnh: Công an Đồng Nai

Bước đầu Hoàng Trần Hiệp và đồng phạm khai nhận từ tháng 8/2026 đến khi bị phát hiện, bắt giữ các đối tượng đã giao dịch số lượng 107kg ma túy tổng hợp các loại, 10 bánh Heroin, 1.800 viên Hồng phiến, tổng số tiền giao dịch mua bán ma túy khoảng 14 tỷ đồng.

Hiện Công an thành phố Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị, địa phương có liên quan đấu tranh mở rộng chuyên án, củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.