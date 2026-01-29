Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt, khám xét khẩn cấp vợ chồng Nguyễn Thị Ngân Quỳnh trong vụ lừa đảo quy mô lớn

29-01-2026

Nhóm lừa đảo trên bị cáo buộc đã xâm nhập trái phép tài khoản mạng xã hội của hàng trăm người, sau đó giả danh để lừa tiền với quy mô đặc biệt lớn.

Ngày 29/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, đường dây này đã thực hiện hành vi lừa đảo liên tỉnh, chiếm đoạt tổng số tiền lên đến hơn 50 tỷ đồng từ hàng trăm bị hại.

Hai đối tượng cầm đầu được xác định là Nguyễn Văn Quyền (SN 1998) và vợ là Nguyễn Thị Ngân Quỳnh (SN 1995), cùng trú tại xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị.

Tham gia đắc lực trong đường dây còn có các đối tượng: Nguyễn Nhật Tiến (SN 2002), Nguyễn Nhật Tân (SN 1998), Nguyễn Sanh Dũng (SN 1990), Võ Thị Uyên Trinh (SN 1998), Hoàng Công Vinh (SN 1998), Lê Hữu Duật (SN 1988), Lê Xuân Đế (SN 2004), Nguyễn Đăng Nhuận (SN 1998) và Lê Quốc Huy (SN 2003).

Đa số các đối tượng đều có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Trị, thông tin này được đăng tải trên báo Lâm Đồng.

Bắt, khám xét khẩn cấp vợ chồng Nguyễn Thị Ngân Quỳnh trong vụ án lừa đảo quy mô lớn - Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối tượng trong vụ án.

Trước đó, tờ VOV đưa tin, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện có một nhóm đối tượng chuyên chiếm đoạt Facebook, Zalo của các bị hại để lừa đảo nên đã tập trung xác minh.

Ngày 20/1, đồng loạt các mũi trinh sát của Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an TP Đà Nẵng, Công an tỉnh Quảng Trị thi hành lệnh bắt, khám xét các đối tượng, thu giữ 25 điện thoại di động, 1 máy tính và các tang vật, tài liệu liên quan.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, Quyền và Trinh có nhà ở Hoà Khánh, TP Đà Nẵng và tổ chức nơi đây thành “đại bản doanh” để lừa đảo. Thủ đoạn lừa đảo của đối tượng vô cùng tinh vi, cụ thể như sau:

Bắt, khám xét khẩn cấp vợ chồng Nguyễn Thị Ngân Quỳnh trong vụ án lừa đảo quy mô lớn - Ảnh 2.

Báo Công an nhân dân thuật lại lời khai của Quyền như sau: Khi các đối tượng lừa được, Quyền sẽ vào Telegram liên hệ với 1 đối tượng có tên là Auto Bank để mua các số tài khoản có tên giống của bị hại để gửi cho đồng bọn thực hiện hành vi lừa đảo.

Khi nhận được tiền xong, lập tức các đối tượng cắt liên lạc với bị hại, chuyển tiền lòng vòng qua nhiều tài khoản khác nhau rồi chuyển cho tiệm cầm đồ, cửa hàng làm dịch vụ chuyển tiền để nhận tiền mặt hoặc các cửa hàng này chuyển lại cho vợ hắn là Nguyễn Thị Ngân Quỳnh. Quỳnh sẽ chia chác cho đồng bọn tiêu xài.

Hiện, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

