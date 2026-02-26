Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt khẩn cấp Đoàn Văn Hổ sinh năm 2005

26-02-2026 - 12:59 PM | Xã hội

Đối tượng Hổ đã sử dụng thủ đoạn dùng hình ảnh chuyển khoản giả, chiếm đoạt 100 triệu của một người bán hàng.

Bộ Công an thông tin, vào ngày 22/2 vừa qua, Công an xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên tiếp nhận đơn trình báo của bà N.T.L. (sinh năm 1978, ở xã Nghĩa Trụ) về việc bị chiếm đoạt tài sản tại chợ Nông sản Sông Hồng, thuộc thôn Từ Hồ, xã Việt Yên.

Bắt khẩn cấp Đoàn Văn Hổ sinh năm 2005 - Ảnh 1.

Đối tượng Đoàn Văn Hổ tại Cơ quan Công an (Ảnh: Bộ Công an).

Theo trình báo, khoảng 10h30 ngày 21/2, trong quá trình kinh doanh tại chợ, bà L. được một nam thanh niên tiếp cận, đặt vấn đề giao dịch mua bán và thỏa thuận chuyển khoản để đổi tiền mặt.

Sau khi thống nhất số tiền, đối tượng đã sử dụng hình ảnh, biên nhận chuyển tiền giả nhằm tạo lòng tin, khiến bà L. tin rằng tiền đã được chuyển vào tài khoản nên giao tiền mặt cho đối tượng. Nhận tiền xong, đối tượng nhanh chóng rời khỏi khu vực.

Kiểm tra lại tài khoản, bà L. phát hiện không có giao dịch chuyển khoản nào được thực hiện, tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 100 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Việt Yên đã khẩn trương xác minh, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ.

Qua nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Công an xác định đối tượng nghi vấn là Đoàn Văn Hổ (sinh năm 2005, ở Vân Đình, Hà Nội).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đoàn Văn Hổ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt khẩn cấp Đoàn Văn Hổ sinh năm 2005 - Ảnh 2.

Theo Duy Anh

