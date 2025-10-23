Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt khẩn cấp nữ diễn viên buôn người sang Campuchia với giá 92 triệu

23-10-2025 - 16:30 PM | Tài chính quốc tế

Công chúng lên án gay gắt hành vi phạm pháp nghiêm trọng của nữ diễn viên này.

Sáng 22/10, tờ Sports Chosun đưa tin, nữ diễn viên kiêm người mẫu Hàn Quốc A đã bị bắt vì có hành vi lừa đảo, bán người sang Campuchia với giá 5 triệu won (tương đương 92,05 triệu đồng). Được biết, A từng đảm nhận nhiều vai phụ trong các bộ phim truyền hình của xứ kim chi.

Nguồn tin cho biết, nữ diễn viên A đã dụ dỗ cô B (quốc tịch Hàn Quốc) với lời hứa hẹn sẽ cung cấp công việc phiên dịch tiếng Nhật cho nạn nhân tại Phnom Penh, Campuchia. Khi B đến Phnom Penh, sao nữ A đã gặp trực tiếp nạn nhân và tiếp tục dùng nhiều lời lẽ mật ngọt để lừa dối, dụ dỗ đối phương, Sau đó, nữ diễn viên A đưa nạn nhân đến 1 căn hộ ven biển ở Sihanoukville (Campuchia). Khi vào bên trong căn nhà này, 3 người đàn ông đã tấn công và khống chế cô B, đồng thời tịch thu hộ chiếu, điện thoại của nạn nhân.

Bắt khẩn cấp nữ diễn viên buôn người sang Campuchia với giá 92 triệu- Ảnh 1.

1 nữ diễn viên Hàn bị bắt giữ vì bán người sang Campuchia với giá hơn 90 triệu đồng

Thời gian sau đó, cô B bị giam giữ trong 1 tòa nhà và bị ép xuất hiện trên các buổi livestream 18+. Đồng thời, những đối tượng xấu còn ép B phải xin tiền từ khán giả. Nếu không đạt được chỉ tiêu trong ngày, cô B sẽ bị những đối tượng này chửi bới thậm tệ và bạo lực thể xác 1 cách nghiêm trọng. Theo kết quả điều tra từ phía cảnh sát, nữ diễn viên A đã bán nạn nhân B cho băng đảng tội phạm Campuchia với giá 5 triệu won (khoảng 92,05 triệu đồng).

Cuộc sống nơi địa ngục trần gian của B chỉ kết thúc khi phía gia đình xác định được vị trí nơi cô bị giam giữ và thành công giải cứu nạn nhân. Ngay sau khi đến Campuchia, B đã gửi 1 bức ảnh nhằm xác minh danh tính, nhưng sau đó đột ngột mất liên lạc. Vì quá lo lắng, phía gia đình đã khẩn trương liên hệ với cộng đồng người Hàn Quốc tại Campuchia, đồng thời hợp tác với cảnh sát nước sở tại rồi sau đó đột kích vào tòa nhà nơi giam cầm B để giải cứu nạn nhân,

Trên các diễn đàn mạng xã hội xứ kim chi, netizen kịch liệt lên án hành vi vô đạo đức của nữ diễn viên kiêm người mẫu A. Nhiều khán giả hy vọng truyền thông Hàn sớm công bố danh tính của sao nữ này trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bắt khẩn cấp nữ diễn viên buôn người sang Campuchia với giá 92 triệu- Ảnh 2.

Hành vi trái pháp luật của nữ diễn viên kiêm người mẫu A khiến công chúng không khỏi phẫn nộ

Vụ việc nữ diễn viên A bị phanh phui đã gây rúng động cả Hàn Quốc trong bối cảnh các vụ buôn bán người sang Campuchia đang là chủ đề nóng tại quốc gia này. Tờ Osen cho hay, các vụ bắt cóc và giam giữ trái phép người Hàn Quốc tại Campuchia tăng vọt từ 17 vụ trong năm 2023 lên 330 vụ chỉ trong 8 tháng đầu năm 2025.

Theo Bộ Tư pháp Hàn Quốc, mỗi năm có 2.000 đến 3.000 người Hàn Quốc sang Campuchia mà không trở về. Năm 2021 chỉ có 113 người, nhưng con số này đã tăng vọt lên 3.209 người vào năm 2022, sau đó là 2.662 người năm 2023 và 3.248 người năm 2024.

Thống kê của Campuchia thậm chí còn gấp đôi dữ liệu của Hàn Quốc, cho thấy nhiều trường hợp mất tích chưa được phát hiện.

Theo Dương Nam

Phụ nữ số

