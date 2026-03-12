Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt khẩn cấp tài xế không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, tông xe CSGT rồi bỏ chạy

12-03-2026 - 07:26 AM | Xã hội

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, Vũ Văn Tuấn không chấp hành hiệu lệnh, điều khiển phương tiện lách khỏi nơi kiểm tra và bỏ chạy

Ngày 11-3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Văn Tuấn (SN 1991, trú tại phường Quang Hanh) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ".

Vũ Văn Tuấn tại cơ quan công an

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận tin báo từ Phòng CSGT về việc khoảng 20 giờ ngày 2-3, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1 - Phòng CSGT làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn, ma túy tại đường Hoàng Quốc Việt, phường Uông Bí. 

Khi ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra đối với ô tô tải do Vũ Văn Tuấn điều khiển, trên xe có L.T.D. (SN 1997, trú tại phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), tài xế không chấp hành hiệu lệnh, điều khiển phương tiện lách khỏi nơi kiểm tra và bỏ chạy.

Tổ công tác đã sử dụng xe tuần tra chuyên dùng truy đuổi, phát tín hiệu còi và loa yêu cầu dừng xe nhưng tài xế vẫn tiếp tục bỏ chạy vào một ngõ cụt. 

Khi quay đầu ô tô, tài xế lùi xe va chạm vào đèn chiếu sáng của phương tiện tuần tra, làm nứt vỡ đèn, rồi tiếp tục bỏ chạy. Sau khoảng 1 km, xe này bị lực lượng chức năng áp sát, dừng lại và khống chế.

Lực lượng Cảnh sát giao thông khống chế đối tượng

Kết quả kiểm tra xác định Vũ Văn Tuấn có nồng độ cồn 0,200 mg/l khí thở.

Vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục làm rõ, xử lý.

