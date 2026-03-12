Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vì sao công an xử phạt tài xế bị 'khoá đầu, khóa đuôi xe" khi đi chúc Tết ngày mùng 2 ở Hà Tĩnh?

12-03-2026 - 06:56 AM | Xã hội

Sau khi một tài xế trong vụ 'khoá đầu, khóa đuôi xe" ở Hà Tĩnh bị khởi tố, tài xế còn lại cũng bị phạt.

Tối 11/3, Fanpage Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Anh T (SN 1997, trú thôn Phố Cường, xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh) người có xe bị “khóa đầu, khóa đuôi”, về hành vi không chấp hành yêu cầu, hướng dẫn của lực lượng công an khi đang thi hành nhiệm vụ.

Vì sao công an xử phạt tài xế bị 'khoá đầu, khóa đuôi xe

Nam tài xế T tại cơ quan công an. Ảnh: Cục CSGT

Theo cơ quan chức năng, trong quá trình lực lượng Công an phường Trần Phú tổ chức giải quyết vụ việc nêu trên, Phạm Anh T đã không chấp hành yêu cầu của tổ công tác, gây cản trở hoạt động thi hành công vụ.

Căn cứ điểm a, khoản 2, Điều 26 Nghị định 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xử phạt P.A.T. số tiền 5.000.000 đồng.

Vì sao công an xử phạt tài xế bị 'khoá đầu, khóa đuôi xe

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Cục CSGT

Liên quan đến vụ việc “xe bị khóa đầu, khóa đuôi” xảy ra ngày 18/2/2026 (mùng 2 Tết Bính Ngọ) tại phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh, trước đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Linh về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

