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Bắt Lê Lan Anh sinh năm 2010

| | Xã hội

Lê Lan Anh cùng một nhóm đối tượng khác bị bắt quả tang về hành vi “Tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Ngày 14/6, Công an phường Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy và Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, đơn vị vừa phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh bắt quả tang nhóm đối tượng có hành vi “Tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” tại một phòng trọ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, vào khoảng 21 giờ ngày 13/6, Công an phường Long Xuyên phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, tiến hành kiểm tra hành chính một nhà trọ thuộc phường Long Xuyên phát hiện bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi “Tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gồm:

Nguyễn Văn Lo (sinh năm 1998, cư trú tỉnh Đồng Tháp); Huỳnh Ngọc Anh Thư (sinh năm 2008); Lê Lan Anh (sinh năm 2010) và Lâm Thiện Phúc (sinh năm 1995, cùng cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 01 bọc nilông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy; 01 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy cùng nhiều đồ vật liên quan để sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả kiểm tra nhanh, cả 04 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Theo Duy Anh

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