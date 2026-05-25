Bắt môi giới Nguyễn Thị Tuyết Hồng và 49 đối tượng trong chuyên án đặc biệt lớn

Ngày 25/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng PC04) cho biết đã triệt phá thành công chuyên án, xoá tụ điểm ở quán bar REVO, tại số 15-15A Lý Tự Trọng, phường Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh, bắt giữ, khởi tố bị can 50 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua nắm tình hình địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PC04 phát hiện trên địa bàn phường Vũng Tàu, quán Bar Revo tại số 15-15A Lý Tự Trọng có dấu hiệu hoạt động quá giờ quy định, tập trung đông khách, tiềm ẩn phức tạp liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy.

Trên cơ sở đó, Phòng PC04 đã khẩn trương báo cáo báo đồng chí Giám đốc CATP chỉ đạo xác lập chuyên án VX1326D để tiến hành bắt cả đường dây tội phạm, chuyển hóa điểm phức tạp, bảo vệ an ninh trật tự địa bàn.

Vào lúc 01 giờ 30 phút ngày 12/4, Đội 5 - Phòng PC04 chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra quán bar Revo. Qua kiểm tra, phát hiện 12 trường hợp dương tính với chất ma túy, 30 trường hợp sử dụng pod chill và bắt quả tang nhân viên Hoàng Đình Toàn đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy ngay trong quán.

Tiếp đó, cơ quan chức năng đã khẩn trương đấu tranh, khai thác đối tượng, nhanh chóng làm rõ và triệt phá 2 nguồn cung cấp ma túy cần sa cho quán bar do Nguyễn Tiến Phát và Trương Tiến Phương Huy cầm đầu; đồng thời bắt giữ các đối tượng liên quan về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Kết quả điều tra xác định các đối tượng này không chỉ cung cấp ma túy cho khách tại quán Revo mà còn phân phối cho nhiều đầu mối bán lẻ, tổ chức sử dụng tại các quán bar, quán cà phê trên địa bàn trung tâm Vũng Tàu.

Không dừng lại ở đó, với tinh thần kiên quyết truy xét mở rộng, không bỏ lọt tội phạm, từ một đối tượng dương tính với ketamine được phát hiện tại quán là Nguyễn Kiết Tường, các mũi trinh sát của Đội 5, PC04 tiếp tục đấu tranh, lần theo dòng chảy của ma túy với phương châm "Không chỉ đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu và xử lý đến người sử dụng".

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, đơn vị đã làm rõ và bắt giữ các đường dây mua bán ma túy tổng hợp do Đỗ Hoàng Khanh và Phạm Tích Nhân cầm đầu, đồng thời triệt xóa nhóm môi giới, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong các hội nhóm do Nguyễn Thị Tuyết Hồng điều hành.

Từ các đối tượng cầm đầu, lực lượng Công an tiếp tục bóc gỡ nhiều mắt xích mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp và cần sa cấp dưới trên địa bàn.

Đến nay, Phòng PC04 từ việc kiểm tra tụ điểm phức tạp về ma túy, mở rộng truy xét đã bắt giữ, khởi tố 50 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời xử phạt hành chính và đưa đi cai nghiện bắt buộc 11 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.