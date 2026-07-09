Bất ngờ chiếc iPhone cũ được cho là “đáng mua nhất” hiện nay

Khi giá smartphone cao cấp liên tục neo ở mức trên 30 triệu đồng, thị trường máy cũ đang trở thành lựa chọn của nhiều người dùng muốn sở hữu iPhone flagship với chi phí thấp hơn đáng kể.

Đáng chú ý, sau hơn một năm lên kệ, iPhone 16 Pro Max vẫn được nhiều hệ thống bán lẻ và người dùng đánh giá là mẫu iPhone cũ đáng cân nhắc nhất nhờ mức giá đã giảm mạnh trong khi trải nghiệm sử dụng gần như chưa bị "lỗi thời".

Không chỉ iPhone 16 Pro Max, các thế hệ Pro Max từ iPhone 13 đến iPhone 15 vẫn đang tạo nên bức tranh khá đa dạng, mỗi sản phẩm phù hợp với một nhóm nhu cầu và ngân sách khác nhau.

iPhone 16 Pro Max

Sau hơn một năm có mặt trên thị trường, giá iPhone 16 Pro Max đã giảm đáng kể so với thời điểm mở bán nhưng những giá trị cốt lõi của thiết bị gần như vẫn được giữ nguyên. Đây cũng là lý do khiến nhiều người xem đây là lựa chọn có tỷ lệ hiệu năng trên giá thành hấp dẫn nhất ở thời điểm hiện tại.

iPhone 16 Pro Max

Một trong những điểm được đánh giá cao là thiết kế. Trong bối cảnh Apple chuyển sang sử dụng khung nhôm trên thế hệ mới, nhiều người dùng lại tỏ ra tiếc nuối chất liệu titan từng xuất hiện trên iPhone 16 Pro Max. Khung titan không chỉ giúp giảm trọng lượng mà còn mang đến cảm giác cao cấp nhờ sự tương phản với mặt lưng kính nhám.

Phiên bản Titan Sa Mạc (Desert Titanium) cũng là màu sắc được nhiều người dùng yêu thích nhờ tông vàng nhã nhặn, tạo cảm giác nổi bật nhưng không quá phô trương. Có thể xem iPhone 16 Pro Max là sự kết hợp của nhiều ngôn ngữ thiết kế đã được Apple hoàn thiện qua các thế hệ, từ mặt lưng kính nhám, khung viền vuông cho đến chất liệu titan.

Hiện nay, giá tham khảo của iPhone 16 Pro Max cũ dao động từ 26,49 triệu đồng cho phiên bản 256 GB, 30,89 triệu đồng với bản 512 GB và khoảng 33,79 triệu đồng cho bản 1 TB.

iPhone 15 Pro Max

Nếu muốn tiết kiệm thêm vài triệu đồng, iPhone 15 Pro Max vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc. Máy sở hữu chip A17 Pro, RAM 8 GB cùng màn hình OLED 6,7 inch, đủ đáp ứng hầu hết nhu cầu sử dụng trong năm 2026.

iPhone 15 Pro Max

Hệ thống camera 48 MP và ống kính tele 5x vẫn cho chất lượng ảnh tốt, đặc biệt trong điều kiện đủ sáng.

Dù vậy, sau gần ba năm sử dụng, nhiều thiết bị trên thị trường đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng chai pin đáng kể. Bên cạnh đó, khả năng tản nhiệt khi xử lý các tác vụ nặng liên tục cũng không còn tối ưu như thế hệ kế nhiệm. Một yếu tố khác cần cân nhắc là phần lớn máy đã hết thời gian bảo hành chính hãng.

Giá máy cũ hiện dao động từ 23,69 triệu đồng cho bản 256 GB, 27,19 triệu đồng với bản 512 GB và khoảng 29,09 triệu đồng cho phiên bản 1 TB.

iPhone 14 Pro Max

Ở phân khúc khoảng 20 triệu đồng, iPhone 14 Pro Max vẫn giữ được sức hút nhờ sở hữu chip A16 Bionic, màn hình OLED ProMotion 120 Hz và Dynamic Island.

iPhone 14 Pro Max

Khung thép không gỉ mang đến cảm giác cầm chắc chắn, trong khi hiệu năng vẫn đủ đáp ứng các nhu cầu sử dụng phổ biến trong nhiều năm tới.

Điểm hấp dẫn nhất của mẫu máy này là giá bán đã giảm xuống mức dễ tiếp cận hơn đáng kể so với thời điểm mới ra mắt. Tuy nhiên, khi chọn mua máy cũ, người dùng cần kiểm tra kỹ tình trạng pin, ngoại hình cũng như lịch sử sửa chữa nhằm hạn chế rủi ro gặp phải thiết bị đã thay linh kiện.

Hiện phiên bản 128 GB có giá khoảng 19,19 triệu đồng, bản 256 GB ở mức 20,69 triệu đồng và bản 512 GB khoảng 22,19 triệu đồng.