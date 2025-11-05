Bất ngờ danh tính người vi phạm trong vụ 2 xe SH trùng biển số có 'tứ quý 9' trên phố Hà Nội

Như đã thông tin trước đó thì bức ảnh chụp 2 xe máy khác màu sơn, cùng nhãn hiệu Honda SH và BKS: 29D2-X99.99 chạy trên đoạn giao Phố Huế - Tô Hiến Thành (phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) khiến người đi đường đặc biệt chú ý, tò mò.

Sau đó, người dân đã phản ánh sự việc tới số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an. Nhận được thông tin, Phòng CSGT Công an Hà Nội đã xác định danh tính các cá nhân liên quan và mời đến cơ quan công an để làm việc.

Kết quả xác minh cho thấy, anh Đ.M.T. (SN 1977, trú tại phường Định Công, TP Hà Nội) là chủ sở hữu hợp pháp của chiếc xe máy nhãn hiệu Honda SH màu trắng, biển số định danh 29D2-X99.99. Sau đó, anh T. bán xe cũ cho ông T.Đ.L (trú tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). Anh T. đã làm thủ tục thu hồi biển số và đăng ký gắn lại biển này cho chiếc xe máy nhãn hiệu Honda SH khác màu đỏ, gắn lại biển số 29D2-X99.99 theo quy định.

Về phía ông L., do sức khỏe yếu đang phải điều trị tại bệnh viện nên chưa hoàn tất thủ tục đăng ký chiếc xe mua lại. Trong thời gian này, con gái ông là chị T.L.P. đã tự ý đặt mua một biển số 29D2-X99.99 giả qua mạng xã hội, gắn vào chiếc xe Honda SH màu trắng để lưu thông trên đường.

Chị L. (góc ảnh bên phải) tự ý mua biển giả gắn vào xe của mình. (Nguồn: Page Bộ công an)

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 4 đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với bà T.L.P. về các hành vi điều khiển xe gắn biển kiểm soát không do cơ quan có thẩm quyền cấp và không có giấy chứng nhận đăng ký xe. Tổng số tiền bị phạt là 7,5 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe và tịch thu biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo người dân khi mua bán, sử dụng phương tiện phải thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký, sang tên theo quy định. Việc tự ý sử dụng hoặc làm giả biển kiểm soát là hành vi vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý nghiêm.