Bất ngờ khu vực giáp ranh TP.HCM đón dòng tiền cuối năm đổ về

Dòng tiền dịch chuyển mạnh về phía Nam TP.HCM

Trong vài năm trở lại đây, hạ tầng phía Nam TP.HCM liên tục được nâng cấp, hoàn thiện trở thành cú hích cho bất động sản vùng giáp ranh. Khảo sát cho thấy, nhiều tuyến đường quan trọng như Long Hậu (ĐT826E) đã và đang được mở rộng lên 40m, trở thành một trong những trục chính dẫn thẳng từ Long An về Nhà Bè – Quận 7 (cũ). Hay tuyến Lê Văn Lương được quy hoạch nâng cấp, thay thế các cây cầu đã xuống cấp như Rạch Tôm, Rạch Dơi.

Bên cạnh đó, các công trình mang tính liên kết vùng như cao tốc Bến Lức – Long Thành, Vành đai 3, Vành đai 4 TP.HCM hay ĐT827E (QL.50B) được đẩy mạnh, mở ra hướng kết nối xuyên suốt từ TP.HCM đi Long An (nay là Tây Ninh) và Đồng Tháp. Ngoài những dự án quy mô lớn này, hàng loạt tuyến huyết mạch khác như cao tốc TP.HCM – Trung Lương, Quốc lộ 50, Nguyễn Hữu Thọ, ĐT826D, ĐT830… cũng đang tăng tốc triển khai.

Hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện trở thành lực đẩy giúp Nam TP.HCM trở thành điểm đến hàng đầu của dòng tiền đầu tư bất động sản vệ tinh.

Sự hoàn thiện hạ tầng giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ các xã Long Hậu, Phước Lại về trung tâm TP.HCM chỉ còn 15–20 phút. Điều đáng chú ý là giá đất tại đây hiện chỉ bằng khoảng một nửa khu Nam Sài Gòn, nơi mức giá trung bình dao động từ 55–70 triệu đồng/m2, trong khi Cần Giuộc chỉ ở mức 30–40 triệu đồng/m2. Theo đó, dòng tiền nhà đầu tư đang dịch chuyển mạnh về khu vực này.

Đặc biệt, sự hiện diện của các đại đô thị như T&T City Millennia rộng 267 ha, Vinhomes Phước Vĩnh Tây hơn 1.000ha… sẽ hình thành cộng đồng cư dân mới. Cùng với đó, cụm công nghiệp xanh Long Hậu – cảng biển Hiệp Phước thu hút lượng lớn chuyên gia và lao động dịch chuyển. Đây là yếu tố củng cố nhu cầu ở thực và cho thuê lâu dài tại khu vực Long Hậu (Cần Giuộc).

Theo thống kê, dân số Long An (Tây Ninh) hiện đạt hơn 1,7 triệu người, tốc độ đô thị hóa thuộc nhóm nhanh nhất khu vực phía Nam. Riêng huyện Cần Giuộc (cũ) đã có trên 350.000 dân, trong đó nhiều người làm việc tại TP.HCM nhưng chọn sống tại vùng ven để được sở hữu nhà. Dự báo trong 5 năm tới, Tây Ninh có thể tăng thêm 200.000 – 300.000 dân nhờ làn sóng công nghiệp và đô thị hóa mạnh mẽ, tạo lực đẩy bền vững cho thị trường bất động sản.

Nhà đầu ưu tiên pháp lý sạch

Sau giai đoạn “săn lúa non” với nhiều rủi ro, khẩu vị của nhà đầu tư hiện nay đã khác. Họ ưu tiên các sản phẩm có pháp lý hoàn chỉnh và hạ tầng nội khu đồng bộ. Thực tế, phân khúc đất nền tại Cần Giuộc, Bến Lức, Đức Hòa quanh ngưỡng giá 30–40 triệu đồng/m2, đã có sổ, nằm gần các tuyến giao thông trọng điểm… phù hợp với đa số nhà đầu tư trung dài hạn.

Một số dự án nổi bật có thể kể đến như Đô thị thương mại The 826 EC, KDC Thái Sơn Long Hậu, Saigon Village, Saigon RiverPark, Long Hậu Riverside hay Five Star Eco City đang được người mua quan tâm nhờ quỹ đất lớn, pháp lý minh bạch và khả năng tăng giá theo các trục giao thông trọng điểm.

Trong đó, dự án đất nền The 826 EC quy mô 15ha do Nhà phát triển Hai Thành triển khai thu hút dòng tiền nhà đầu tư. Toạ lạc ngay mặt tiền hai trục đường huyết mạch Lê Văn Lương nối dài và Long Hậu (40m), liền kề KCN xanh Long Hậu và kết nối nhanh về Quận 7 (cũ), The 826EC được xem là “khoản lời” đầu tư chắc chắn. Nhất là khi dự án này nằm gần cảng Hiệp Phước, Metro số 4, Vành đai 4, sân bay Quốc tế Long Thành qua cao tốc Bến Lức – Long Thành, cùng loạt đô thị lớn, tiềm năng tăng giá trị là rõ ràng. Chưa kể, dự án The 826 EC sở hữu quỹ đất sạch, sổ đỏ riêng từng nền và mức giá cạnh tranh, tạo độ an toàn dòng vốn và dư địa tăng giá hấp dẫn.

Đất nền sổ đỏ trở thành kênh đầu tư “ăn chắc mặc bền” trước nỗi lo lạm phát tăng cao.

Bàn về tiềm năng thị trường Long An (cũ), chuyên gia bất động sản Trần Khánh Quang cho rằng, trong các khu vực lân cận TP.HCM, thì Long An (cũ) có tính kết nối chặt chẽ và khoảng cách rất gần. Nhiều khu vực gần đến mức di chuyển đến trung tâm thành phố còn nhanh hơn nội thành. Đức Hoà, Bến Lức, Cần Giuộc là những khu vực phát triển bất động sản rất tốt. Gần đây các “ông lớn” đánh giá cao Long An (cũ) và đổ bộ với các dự án quy mô, cho thấy tiềm năng rất rõ nét của khu vực này.

Cùng quan điểm, ông Kiệt Nguyễn – Giám đốc Kinh doanh Dự án của DKRA Realty cho rằng: “Với vị trí cửa ngõ kết nối TP.HCM và toàn vùng Tây Nam Bộ, Long An vừa hưởng lợi từ làn sóng giãn dân, vừa có tiềm năng trở thành trung tâm logistics và công nghiệp trong tương lai. Cùng lúc đó, mặt bằng giá bất động sản tại đây vẫn còn ‘dễ chịu’ so với Bình Dương (cũ) hay Đồng Nai, tạo dư địa tăng trưởng lớn trong bối cảnh quỹ đất TP.HCM ngày càng khan hiếm và giá neo cao”.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo nhà đầu tư không nên đầu tư theo “sóng” hạ tầng mà cần xem xét các yếu tố khác của dự án. Phần lớn các tuyến hạ tầng chiến lược vẫn trong quá trình triển khai, thời gian hoàn thành có thể kéo dài sang 2026. Do đó, quyết định đầu tư vào Cần Giuộc, Bến Lức, hay Đức Hòa thì trước tiên nhà đầu tư quan tâm đến các yếu tố nội tại của dự án. Trong đó pháp lý rõ ràng, hạ tầng nội khu đồng bộ được ưu tiên.

Bên cạnh đó, đầu tư đất nền cần xác định đi đường dài từ 2 – 4 năm hoặc hơn, sử dụng đòn bẩy tài chính thấp dưới 40%. Điều này sẽ quyết định hiệu quả đầu tư, tránh rủi ro, giữ được biên lợi nhuận an toàn trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.