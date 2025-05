Bất ngờ kiểm tra căn nhà không số do Hồ Văn Tú làm chủ, cảnh sát phát hiện gì bên trong?

Ngày 26/5, Bộ Công an thông tin, trước đó 3 ngày, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Long An phát hiện tại căn nhà không số, tại xã Tân Lân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An do đối tượng Hồ Văn Tú, 39 tuổi, trú tại phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, TP.HCM làm chủ hộ có biểu hiện nghi vấn nên phối hợp Công an xã Tân Lân và Đội quản lý thị trường Cơ động - Chi cục quản lý thị trường tỉnh Long An tiến hành kiểm tra căn nhà trên.

Lực lượng chức năng kiểm tra lô sữa không rõ nguồn gốc tại Long An (Ảnh: Bộ Công an).

Quá trình kiểm tra phát hiện 11.856 lon sữa bột các loại (gồm các nhãn hiệu như: Z1000 Gold +; SANAKI; GROW IQ PLUS (SUN); GOLD 1; BIOTAR DIEST...), tương đương khoảng 25 tấn, chứa trong 963 thùng giấy, trị giá hàng hoá ước tính hơn 3 tỷ đồng.

Chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của toàn bộ số lượng hàng hóa. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ.

Hiện vụ việc đang tiến hành xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.