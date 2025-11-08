Bất ngờ: Làn sóng sa thải hàng loạt không phải do AI, trí tuệ nhân tạo không phải ‘đại dịch thất nghiệp’

Những đợt sa thải hàng loạt trong ngành công nghệ toàn cầu đang khiến nhiều người lo sợ rằng kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI) chính thức mở ra một “đại dịch thất nghiệp”. Khi Amazon, Google, Meta hay các tập đoàn tài chính lớn liên tiếp công bố cắt giảm hàng nghìn nhân viên, nỗi ám ảnh con người bị thay thế bởi máy móc lại bùng lên dữ dội. Tuy nhiên, giữa làn sóng bi quan đó, các dữ liệu thực tế lại cho thấy một bức tranh khác: quá trình chuyển đổi do AI dẫn dắt có thể đáng sợ, nhưng chưa phải là dấu hiệu của “tận thế việc làm”.

Theo Financial Times , một nghiên cứu của Brookings Institution và Yale University cho thấy AI hiện chưa gây ra những biến động đáng kể trên thị trường lao động Mỹ. Dù công nghệ này lan rộng nhanh chóng trong các ngành dịch vụ, tài chính, hay truyền thông, nhưng số liệu việc làm vẫn ổn định hơn nhiều so với các giai đoạn xuất hiện công nghệ thay đổi lịch sử như Internet hay máy tính cá nhân.

“Những gì chúng ta đang chứng kiến không phải là làn sóng mất việc, mà là sự dịch chuyển vai trò trong công việc”, báo cáo kết luận. Nói cách khác, AI không tước đi việc làm của con người – nó đang buộc con người làm việc theo cách khác.

Những nỗi sợ hãi phần lớn xuất phát từ chuỗi cắt giảm nhân sự rầm rộ tại các “ông lớn”. Amazon, chẳng hạn, đã sa thải khoảng 14.000 nhân viên trong năm 2025 – con số gây sốc với công chúng. Thế nhưng, theo CEO Andy Jassy, nguyên nhân không nằm ở việc “robot thay người” mà là do bộ máy phình to quá mức sau giai đoạn tăng trưởng nóng thời hậu Covid-19.

“Chúng tôi cần tái thiết lại cấu trúc tổ chức, loại bỏ những tầng nấc không cần thiết để trở nên nhanh nhạy hơn”, Jassy nói trong một cuộc phỏng vấn với TechRadar . Nói cách khác, AI không phải thủ phạm duy nhất; đôi khi chính sự cồng kềnh của con người mới là nguyên nhân khiến con người bị loại bỏ.

Một góc nhìn khác đến từ Reuters , cho thấy làn sóng sa thải toàn cầu năm 2025 phần nhiều bắt nguồn từ nền kinh tế suy yếu và nhu cầu tiêu dùng sụt giảm, chứ không hoàn toàn do AI. Các công ty công nghệ, từ Mỹ đến châu Âu, đang phải đối mặt với áp lực lợi nhuận thấp, trong khi vẫn đầu tư mạnh vào nghiên cứu và hạ tầng AI – một lĩnh vực tốn kém nhưng mang tính chiến lược lâu dài. Cắt giảm nhân sự, vì vậy, trở thành biện pháp để “giữ sức” trong cuộc đua công nghệ khốc liệt, hơn là hành động thay thế con người bằng máy móc ngay lập tức.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng AI đang âm thầm định hình lại cấu trúc lao động. Các vị trí dễ bị tự động hóa – như nhập liệu, hỗ trợ khách hàng, kiểm duyệt nội dung hay biên tập cơ bản – đang dần được thay thế bằng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và các công cụ học máy. Dario Amodei, CEO của Anthropic, cảnh báo rằng trong vòng 3–5 năm tới, làn sóng này có thể lan rộng đến cả những ngành nghề “áo trắng” như tư vấn, luật và kế toán.

Song, Amodei cũng nhấn mạnh: “AI sẽ thay đổi cách chúng ta làm việc, chứ không xóa bỏ khái niệm công việc”. Điều này có nghĩa: thay vì biến con người thành nạn nhân, AI có thể biến họ thành người chỉ huy – nếu biết cách thích nghi.

Những thay đổi ấy thực ra không mới. Lịch sử kinh tế thế giới đã nhiều lần chứng minh: mỗi khi một công nghệ đột phá xuất hiện, nỗi sợ mất việc lại trỗi dậy – từ máy hơi nước, dây chuyền sản xuất, đến máy tính và Internet. Nhưng thay vì tiêu diệt việc làm, chúng lại mở ra hàng triệu công việc mới chưa từng tồn tại.

AI cũng đang lặp lại chu kỳ đó. Khi chatbot có thể viết nội dung, tạo video, thiết kế, phân tích dữ liệu… thì cùng lúc, thế giới lại cần thêm kỹ sư huấn luyện mô hình, chuyên gia đạo đức dữ liệu, nhà quản lý AI, hay cố vấn chiến lược công nghệ. Những ngành nghề này không hề mất đi – chúng đang sinh sôi nhanh hơn bao giờ hết.

Song, sự khác biệt lần này nằm ở tốc độ. AI tiến hóa nhanh đến mức khoảng cách giữa những người nắm bắt công nghệ và những người bị bỏ lại ngày càng lớn. Điều này đặt ra một thách thức xã hội lớn: làm sao để chuyển đổi kỹ năng kịp thời cho lực lượng lao động hiện tại. Các chuyên gia tại Brookings cảnh báo rằng, nếu không có chính sách đào tạo lại (reskilling) và hỗ trợ nghề nghiệp kịp thời, “khoảng cách số” giữa người hiểu AI và người sợ AI có thể biến thành hố sâu mất cân bằng kinh tế mới.

Điều thú vị là ngay cả trong các công ty đang đầu tư mạnh vào AI, con người vẫn giữ vai trò trung tâm. Amazon hay Google vẫn tuyển hàng nghìn kỹ sư AI, nhà thiết kế sản phẩm, chuyên viên vận hành dữ liệu – những người làm việc cùng công nghệ chứ không bị thay thế bởi nó. Một giám đốc nhân sự tại Microsoft từng nói với Axios : “Chúng tôi không cắt người vì AI. Chúng tôi đang tái cấu trúc để mọi người có thể làm việc cùng AI hiệu quả hơn.” Câu nói này phản ánh đúng tinh thần của thời đại mới – nơi công nghệ không loại bỏ nhân lực, mà buộc nhân lực phải thay đổi để phù hợp với công nghệ.

Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là rủi ro biến mất. Những ai làm việc trong lĩnh vực hành chính, dịch vụ khách hàng, biên tập nội dung hoặc xử lý dữ liệu có thể sẽ chịu tác động đầu tiên. Nhưng sự thay đổi ấy không đồng nghĩa với thảm họa – mà là cơ hội để tái định nghĩa giá trị con người trong công việc. Khi AI làm nhanh hơn, chính xác hơn, con người cần tập trung vào sáng tạo, cảm xúc, tư duy chiến lược – những năng lực mà máy móc khó bắt chước.

Nhìn rộng ra, “sự sợ hãi AI” phản chiếu nỗi lo của xã hội về tương lai việc làm, nhưng cũng hé mở một khả năng mới: tái thiết nền kinh tế theo hướng thông minh và hiệu quả hơn. Câu hỏi không còn là “AI có cướp việc làm không”, mà là “chúng ta sẽ học cách làm việc với AI như thế nào”. Lịch sử luôn đứng về phía những người biết thích nghi.

Theo: WSJ, The NY TImes