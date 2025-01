Bất ngờ lời khai của tài xế GrabBike đứng chỉnh tín hiệu đèn giao thông ở TP.HCM

Liên quan đến vụ việc người đàn ông mặc quần áo hãng GrabBike, đứng điều chỉnh tín hiệu đèn giao thông xảy ra tại giao lộ Võ Nguyên Giáp - Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long A, TP.Thủ Đức, TP.HCM) gây xôn xao dư luận, sau khi đoạn clip ghi lại hành động tranh cãi của ông này lan truyền trên MXH, ông T. đã tự giác đến cơ quan công an trình diện và làm việc.

Danh tính người này là ông N.V.T. (50 tuổi, ở TP.Thủ Đức), là tài xế xe ôm công nghệ Grab. Tại cơ quan công an, ông T. khai trong quá trình làm xe ôm công nghệ, ông này hay qua lại giao lộ Võ Nguyên Giáp - Đỗ Xuân Hợp và để ý thấy lực lượng Thanh niên xung phong, CSGT điều chỉnh tín hiệu đèn giao thông.

Ông T. đã có vài lần tự mở tủ để điều chỉnh tín hiệu đèn giao thông ở giao lộ trên kể từ đầu năm 2025 đến nay. Vì động cơ, mục đích của hành động này, ông T. nói muốn điều tiết các phương tiện qua lại giúp thông thoáng hơn, tránh ùn tắc, kệt xe.

Người đàn ông nói, việc ông thực hiện hành vi tự ý điều chỉnh tín hiệu đèn giao thông không vì lợi ích của bản thân và không có ai yêu cầu, hướng dẫn. Ông T. nhận thức được hành vi của mình là sai và cam kết không tái phạm.

Hình ảnh người đàn ông mặc đồ xe ôm công nghệ tác động tủ điều khiển đèn giao thông.

Từ cơ sở lời khai của ông T., cơ quan chức năng dùng các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ các tình tiết, đồng thời xác minh hành vi của tài xế xe ôm công nghệ chưa gây hậu quả gì lớn. Do đó, cơ quan chức năng xem xét xử lý hành chính người đàn ông này.

Trước đó trên MXH lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh ông T. đứng điều khiển tín hiệu đèn giao thông tại giao lộ Võ Nguyên Giáp - Đỗ Xuân Hợp. Sau khi chỉnh tín hiệu đèn giao thông xong, người này còn giơ tay lên như đang ra hiệu cho ai đó ở phía bên kia đường. Hành động của người đàn ông khiến nhiều người cảm thấy rất khó hiểu.

Sau khi đoạn clip được đăng tải và gây xôn xao dư luận, Công an Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng CSGT (PC08), Đội CSGT Rạch Chiếc, các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ việc.

Đại diện đội CSGT Rạch Chiếc cho biết tủ đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ Võ Nguyên Giáp - Đỗ Xuân Hợp không có khóa nên người đàn ông mặc đồ xe ôm công nghệ mới mở ra được. Sau sự việc, đơn vị thống nhất trao đổi với Sở GTVT làm chìa khóa để đội và sở quản lý thay vì để lung tung.